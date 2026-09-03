Pestisit Analizi yapan Dr. Ayça Kaya: Erkekler için büyük risk uyarısı! Bunu yapmayın

Greenpeace Türkiye’nin domates analizleri, pestisit kullanımına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. 20 numunenin 19’unda pestisit kalıntısı görülürken, üç üründe mevzuata aykırılık saptandı. Dr. Ayça Kaya ise özellikle erkek üreme sağlığı açısından büyük riske dikkat çekti.

Greenpeace Türkiye’nin beş büyük zincir marketten topladığı domates örnekleri üzerinde yaptırdığı laboratuvar analizlerinde, yasal maksimum kalıntı limitini aşan pestisit tespit edilmesinden sonra başlayan tartışma büyüyor. Analizlerde 20 numunenin 19’unda en az bir pestisit etken maddesine rastlanırken, üç üründe ise mevzuata aykırılık belirlendi. Örneklerden birinde Türkiye’de yıllar önce kullanımı yasaklanan bir etken madde bulunurken, bazı ürünlerde domateste ruhsatlı olmayan pestisit kalıntıları saptandı.

Türkiye’de yaş meyve ve sebzelerde pestisit kullanımı ve gıda güvenliği tartışmaları sürerken, beş büyük zincir marketin raflarından alınan domatesler laboratuvar incelemesine tabi tutulan domatesler endişe yaşattı. Greenpeace Türkiye’nin “İçinde Ne Var?” kampanyası kapsamında yürüttüğü çalışmada zincir marketlerden satın alınan toplam 20 domates numunesi analiz edildi. Numuneler Temmuz ayında İstanbul’un Ataşehir, Kadıköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerindeki mağazalardan toplandı. Uluslararası akreditasyona sahip bağımsız laboratuvarda gerçekleştirilen incelemenin en dikkat çekici sonucu, analiz edilen domateslerin hiçbirinde yasal maksimum kalıntı limitinin üzerinde pestisit bulunmaması oldu. Ancak sonuçların ayrıntısına bakıldığında farklı bir tablo ortaya çıktı. Greenpeace’in açıkladığı verilere göre 20 numunenin yalnızca birinde herhangi bir pestisit kalıntısına rastlanmadı. Böylece incelenen domateslerin yüzde 95’inde en az bir pestisit etken maddesi tespit edilmiş oldu.

Analizlerde üç numunede ise mevzuata aykırı pestisit kullanımı belirlendi. Bu sayı toplam örneklerin yüzde 15’ine karşılık gelirken, söz konusu aykırılıklar, maksimum kalıntı limitinin aşılmasından değil, üründe kullanılmasına izin verilmeyen veya Türkiye’de kullanımı yasaklanmış etken maddelerin tespit edilmesinden kaynaklandı.

En dikkat çekici bulgulardan biri, incelenen domates örneklerinden birinde ortaya çıktı. Greenpeace Türkiye’nin açıklamasına göre numunede Chlorfenapyr etken maddesine rastlandı. Kuruluş, bu etken maddenin Türkiye’de kullanımının 31 Aralık 2010 itibarıyla tamamen yasaklandığını belirtti. Başka bir domates örneğinde Cyromazine tespit edildi. Greenpeace, söz konusu etken maddenin domates üretiminde ruhsatlı olmadığını açıkladı. Bir diğer numunede ise yine domateste kullanım ruhsatı bulunmadığı belirtilen Pirimiphos-methyl kalıntısına rastlandı.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya ise pestisitlerin insan sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkilerine dikkat çekerek şunları söyledi: “Tarım kimyasallarının insan vücudunda, özellikle yağ dokusunda birikmesine neden olduğu artık bilimsel olarak belgelenmiş durumda. Ülkemizde yasaklı pestisitlerin kullanımının devam ettiğini görüyoruz. Bazı üreticiler geçmişte yasaklanmış tarım ilaçlarını kullanmayı sürdürüyor. Bu durum tarım ürünlerinin giderek daha fazla kimyasal yük taşımasına yol açıyor. Pestisitlere maruz kalan erkeklerde sperm kalitesi ve döllenme oranları düşüyor."

“Raf ömrünü uzatmak, tat ve görünüm açısından cazibe kazandırmak amacıyla kullanılan katkı maddelerine de değinen Dr. Kaya, "Katkı maddeleri bağışıklık sistemini zayıflatabiliyor, sindirim sisteminde tahribata neden olabiliyor. Tartrazin gibi renklendiriciler çocuklarda hiperaktivite ve dikkat sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. Aspartam gibi tatlandırıcıların ise baş ağrısından mide sorunlarına ve nörolojik etkilere kadar farklı sağlık sorunlarıyla ilişkisi bilim dünyasında araştırılıyor” dedi. kaynak:haberglobal.