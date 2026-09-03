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Ekonomi Bakan Ömer Bolat resmen açıkladı: Türkiye’den ihracatta rekor üstüne rekor!
Ekonomi

Bakan Ömer Bolat resmen açıkladı: Türkiye’den ihracatta rekor üstüne rekor!

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Bakan Ömer Bolat resmen açıkladı: Türkiye’den ihracatta rekor üstüne rekor!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayında aylık ihracatın rekor kırarak 23,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayında aylık ihracatın rekor kırarak 23,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Ağustos ayı itibariyle aylık ihracatımız rekor kırdı 23 buçuk milyar dolar olarak gerçekleşti." dedi. İhracat rakamlarını Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu. Bolat, Ağustos ayında ihracat ın 23,5 milyar dolarla rekor kırdığını söyledi.
Bolat “Ağustos ayında cari işlemler dengesinde fazla verileceği öngörülmektedir” ifadesini kullandı.

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