Batan gemi ile ilgili yeni gelişme: ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma

Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden boş durumdaki Alsu isimli tanker ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi dün saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil (35 kilometre) güneyinde çarpışmıştı.

İçerisinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi arama çalışmaları devam ediyor. Olayın ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da kazaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı

9 ŞÜPHELİYE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık, soruşturmaya ilişkin yeni açıklama yaptı.

NTV’nin haberine göre Alsu gemisinin 10 kişilik mürettebatındaki aşçı hariç 9 kişi hakkında şüpheli işlemi uygulandığını duyuran Başsavcılık, "Gemi üzerinde alınan ifadeler sonrasında şüpheliler soruşturmanın ve idari tahkikat dosyasının devam etmesi ile gemi güvenliği dikkate alınarak jandarma personelleri eşliğinde gemide muhafaza altına alınmışlardır." açıklamasında bulundu.

ÖN RAPOR BEKLENİYOR

Bilirkişi heyetinin ön raporunun beklendiğini duyuran Başsavcılık, en geç öğlen saatlerine kadar hangi şüphelilerin adliyeye sevk edileceğinin tespit edileceğini bildirdi.

"KURTULDUKLARINA DAİR DELİL YOK"

Geminin su altındaki kısımlarında dalgıçların inceleme yapacağını duyuran Başsavcılık, alınan ifadeler kapsamında iki ya da üç kişinin geminin batmasından önce güverte kısmında olduğunu aktardı.

Aranan 10 denizcinin kurtulduklarına ilişkin herhangi bir delil olmadığına da işaret edilen açıklamada “Birlikte vefat etmiş olmaları halinde bu kişilerin naaşlarına ulaşma olasılığı bulunmaktadır.” ifadeleri yer aldı.

Başsavcılık, henüz gemi enkazına ulaşılamadığını da belirtti.