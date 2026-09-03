  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Feci kaza! Devrilen otomobil sürücüye mezar oldu Körfez’de gece yarısı savaş alarmı! Kuveyt’e yeni füze ve İHA saldırısı 3 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi 3 Eylül 2006: Bayram Ali Öztürk'ün vefatı (Âlim) Trump’tan İran saldırılarına kılıf! Amacını açıkladı İran’dan Hürmüz’de 56 gemiye yaptırım tehdidi Erhan Çelik otopsi raporu sonrası konuştu! Ağır suçlamalarda bulundu Nüfusu 30 ilden daha büyük ilçe AK Parti yolunda Siyonist kana doymadı: İşimiz henüz bitmedi Melih Gökçek harekete geçti! İddialar hakkında konuştu
Yerel Tuzla'daki Yangın Ahşap Deposuna Sıçradı
Yerel

Tuzla'daki Yangın Ahşap Deposuna Sıçradı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Tuzla'daki Yangın Ahşap Deposuna Sıçradı

Tuzla'da bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tuzla'da bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Orhanlı Mahallesi Anıt Sokak'ta bulunan bir iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi ile çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İş yerinin bitişiğinde bulunan ahşap deposuna da sirayet eden yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23