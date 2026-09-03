‘Biz öldürdük’ diyerek açıkladı! Siyonist'in kitabında sır gibi suikast itirafı

Olmert'in yeni yayımladığı anı kitabında, Esed’in nükleer danışmanlarından Tuğgeneral Muhammed Süleyman'ın, 1 Ağustos 2008'de İsrail'e bağlı bir operasyon ekibi tarafından Suriye'nin Tartus kentinde düzenlenen suikast sonucu öldürüldüğünü itiraf​​​​​​​ etti.

Olmert, İsrail gazetesi Yediot Ahronot tarafından yayımlanan "Arizona Hepimiz" adlı kitabında Süleyman'ı, 2007'de İsrail tarafından bombalanan Deyrizor'daki Suriye nükleer reaktörünün arkasındaki en önemli isim olarak tanımladı.

ARAP MEDYASI: BAŞINDAN VE BOYNUNDAN VURULDU

Olmert, Süleyman'ın İsrail ordusuna bağlı bir birlik tarafından öldürüldüğünü kitabında anlattı.

Suriyeli Tuğgeneral Süleyman, 1 Ağustos 2008'de evinde suikasta uğramıştı. Suikastın arkasında İsrail'in olduğuna dair iddialar daha önce farklı kaynaklarda ortaya atılsa da bu iddia hiçbir zaman kamuoyuna açıkça doğrulanmamıştı.

Arap medyasındaki haberlerde Süleyman'ın bir yattaki keskin nişancı tarafından sahildeki evinde akşam yemeği yerken başından ve boynundan vurulduğu iddia edilmişti.