  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erhan Çelik otopsi raporu sonrası konuştu! Ağır suçlamalarda bulundu Nüfusu 30 ilden daha büyük ilçe AK Parti yolunda Siyonist kana doymadı: İşimiz henüz bitmedi Melih Gökçek harekete geçti! İddialar hakkında konuştu Batı'nın göçmen vizyonsuzluğu elinde patladı! İspanya'da hükümet sallanıyor, binler "İstifa" diye sokaklara döküldü! 4,22 milyar dolarlık tahkim kararı! Rus gemisine Norveç’te el konuldu İzmir'de CHP çatlağı derinleşiyor! İstifa eden Cemil Tugay CHP kapısında kapı duvar kaldı! Fondaş basının "kriz" yalanı duvara tosladı! Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Sözcü'ye tokat gibi cevap! Türkiye'nin en zenginiydi! Sadece 2 yılda dibe vurdu Şişede durduğu gibi durmadı kazaya sebep oldu! Tiger Woods’un ehliyetine 5 yıl el konuldu
Gündem Nevşin Mengü muhalefete isyan etti: İktidar çalışıyor, siz ne yapıyorsunuz?
Gündem

Nevşin Mengü muhalefete isyan etti: İktidar çalışıyor, siz ne yapıyorsunuz?

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Gazeteci Nevşin Mengü, iktidar ile muhalefetin siyasi hazırlıklarını karşılaştırırken muhalefete sert sözlerle yüklendi. İktidar içerisinde farklı ekiplerin yeni anayasa üzerinde çalıştığını ve sürekli fikir alışverişinde bulunduğunu söyleyen Mengü, muhalefete “Ne hazırlıyor arkadaşlar? Ben çıldıracağım ya!” sözleriyle tepki gösterdi. Mengü, sosyal medyadaki esprili paylaşımlarla siyaset yapılamayacağını söyledi.

Gazeteci Nevşin Mengü, muhalefetin siyasi performansını eleştirirken dikkat çeken ifadeler kullandı.

İktidar içerisinde farklı ekiplerin gelecek döneme ilişkin çalışmalar yürüttüğünü belirten Mengü, özellikle yeni anayasa çalışmalarını örnek gösterdi.

“İKTİDAR ÇALIŞIYOR, MUHALEFET NE HAZIRLIYOR?”

İktidar kanadında sürekli bir fikir alışverişinin bulunduğuna dikkat çeken Mengü, muhalefetin buna karşı ne hazırladığını sorguladı.

Mengü şöyle konuştu:

“İktidar bak başka şey çalışıyor kendi içinde. Farklı ekipler oturuyor, yeni anayasa üzerinde çalışıyor. Habire bir fikir teatisi var. Muhalefet ne hazırlıyor arkadaş? Ben çıldıracağım ya! Vallahi deli çıkacağım sonunda.”

“EĞLENCELİ TWEET’LERLE SİYASET YAPILMIYOR”

Mengü'nün eleştirilerinin hedefinde muhalefetin sosyal medya üzerinden yürüttüğü siyaset tarzı da vardı.

Muhalefetin artık farklı bir siyasi strateji geliştirmesi gerektiğini ifade eden Mengü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğlenceli tweet'lerle siyaset yapılmıyor ki artık. Bunu 25 yılda keşke öğrenebilseydik değil mi? Şakacıklar yaptık Twitter'dan, komik tweet'ler, oley falanla olmuyor.”

Mengü'nün sözleri, uzun süredir iktidara muhalif kimliğiyle bilinen bir gazeteciden gelmesi nedeniyle sosyal medyada da dikkat çekti.

‘Yeni Parti kurmak turşu kurmaya benzemez! Helal parayla zor iştir’ demişti! Özgür Özel'den Muharrem İnce'ye cevap
‘Yeni Parti kurmak turşu kurmaya benzemez! Helal parayla zor iştir’ demişti! Özgür Özel'den Muharrem İnce'ye cevap

Gündem

‘Yeni Parti kurmak turşu kurmaya benzemez! Helal parayla zor iştir’ demişti! Özgür Özel'den Muharrem İnce'ye cevap

Yeni Partili belediye "Hayalet Araç" operasyonu: Şüphelilerin isimleri belli oldu!
Yeni Partili belediye "Hayalet Araç" operasyonu: Şüphelilerin isimleri belli oldu!

Gündem

Yeni Partili belediye "Hayalet Araç" operasyonu: Şüphelilerin isimleri belli oldu!

YENİ Parti’de 1 Ekim depremi! 12 milletvekili CHP’ye dönüyor
YENİ Parti’de 1 Ekim depremi! 12 milletvekili CHP’ye dönüyor

Gündem

YENİ Parti’de 1 Ekim depremi! 12 milletvekili CHP’ye dönüyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ateistler buna ne diyecek? Bilim adamları Kur'an'ın dediğine geldi
Teknoloji

Ateistler buna ne diyecek? Bilim adamları Kur'an'ın dediğine geldi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Dünya’yı çevreleyen manyetik alanın Güneş’ten gelen yüklü parçacıklara karşı önemli bir koruma sa..
FETÖ elebaşının ölüm haberini verirken FETÖ’cü mankurtları çok sinirlendirmişti! TRT spikeri: Az bile söyledim o soysuz kansız, vatansız teröriste...
Gündem

FETÖ elebaşının ölüm haberini verirken FETÖ’cü mankurtları çok sinirlendirmişti! TRT spikeri: Az bile söyledim o soysuz kansız, vatansız teröriste...

TRT Haber spikeri Oya Eren, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberini canlı yayında sunduğu anlarda kullandığı "Tüm ömrü Türkiye Cumhuri..
İBB davasında cezaevi tiyatrosu! "Yöneticimle kedi köpek gibiydik" zırvasıyla paçayı kurtarmaya çalıştılar!
Gündem

İBB davasında cezaevi tiyatrosu! "Yöneticimle kedi köpek gibiydik" zırvasıyla paçayı kurtarmaya çalıştılar!

Marmara Kapalı Cezaevi karşısındaki salonda görülen 53'ü tutuklu 414 sanıklı dev davada, köşeye sıkışan sanıklar suçsuz olduklarını iddia ed..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23