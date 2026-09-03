Nevşin Mengü muhalefete isyan etti: İktidar çalışıyor, siz ne yapıyorsunuz?

Gazeteci Nevşin Mengü, muhalefetin siyasi performansını eleştirirken dikkat çeken ifadeler kullandı.

İktidar içerisinde farklı ekiplerin gelecek döneme ilişkin çalışmalar yürüttüğünü belirten Mengü, özellikle yeni anayasa çalışmalarını örnek gösterdi.

“İKTİDAR ÇALIŞIYOR, MUHALEFET NE HAZIRLIYOR?”

İktidar kanadında sürekli bir fikir alışverişinin bulunduğuna dikkat çeken Mengü, muhalefetin buna karşı ne hazırladığını sorguladı.

Mengü şöyle konuştu:

“İktidar bak başka şey çalışıyor kendi içinde. Farklı ekipler oturuyor, yeni anayasa üzerinde çalışıyor. Habire bir fikir teatisi var. Muhalefet ne hazırlıyor arkadaş? Ben çıldıracağım ya! Vallahi deli çıkacağım sonunda.”

“EĞLENCELİ TWEET’LERLE SİYASET YAPILMIYOR”

Mengü'nün eleştirilerinin hedefinde muhalefetin sosyal medya üzerinden yürüttüğü siyaset tarzı da vardı.

Muhalefetin artık farklı bir siyasi strateji geliştirmesi gerektiğini ifade eden Mengü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğlenceli tweet'lerle siyaset yapılmıyor ki artık. Bunu 25 yılda keşke öğrenebilseydik değil mi? Şakacıklar yaptık Twitter'dan, komik tweet'ler, oley falanla olmuyor.”

Mengü'nün sözleri, uzun süredir iktidara muhalif kimliğiyle bilinen bir gazeteciden gelmesi nedeniyle sosyal medyada da dikkat çekti.