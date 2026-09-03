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Gündem Cumhurbaşkanına hakaret iddiası! Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma
Gündem

Cumhurbaşkanına hakaret iddiası! Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Cumhurbaşkanına hakaret iddiası! Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlarda Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri nedeniyle feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında TCK’nın 299/1. maddesi kapsamında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ahmet Davutoğlu hakkında TCK’nın 299/1. maddesi kapsamında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yer alan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlara ilişkin olarak inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bu kapsamda yapılan açıklamada, gerçekleştirilen incelemeler neticesinde, 62., 63. ve 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri Başbakanı ve feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 299/1. maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçu kapsamında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamanın devamında, "Soruşturma, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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Yorumlar

Ali

Evet belliki taslar yerinden oynuyor teker teker

Tunç

Vay densiz vay. Kendini başbakan yapan sayın Erdoğana yaptığı densizlik küçük eniştenin. AK parti treninden inenlerden.
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