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Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yükseldi
Ekonomi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yükseldi

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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yükseldi

ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Ağustos’ta sona eren haftada 206 bine yükseldi. Açıklanan veri, 205 binlik piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 29 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi artarak 206 bine ulaştı.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 205 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 203 binden 204 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1500 artışla 207 bin 250'ye çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvurularının sayısı ise 22 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre 8 bin artışla 1 milyon 779 bine yükseldi.

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