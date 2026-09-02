İstanbul valiliği 'satanizm' ayinine izin vermedi! Sapkın konser iptal edildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Valiliği, 12 Eylül’de düzenleneceği açıklanan ve görsel şov kılıfı altında satanist ritüeli barındırdığı gerekçesiyle kamuoyunda büyük tepki toplayan sapkın "Anyma" konserine izin vermedi.
'Sanat' kisvesi altında yürütülen ahlaki ve manevi tahribat projelerine karşı kamuoyundan yükselen tepki karşılık buldu. 12 Eylül tarihinde Ataköy’de sahnelenmesi planlanan, "Anyma" isimli grubun organizasyonu sahne şovlarında yer alan konseptler ve kullanılan görseller nedeniyle büyük tepki çekmişti.
Etkinliğin içeriğine dair sosyal medyada başlayan geniş çaplı tepkiler, organizasyonun iptal edilmesi yönündeki çağrıları da beraberinde getirdi.
Akit haber yaptı; İstanbul Valiliği iptal etti!
Eğlence kılıfı altında satanist sembollerle gençliğin şuurunu bulanıklaştırmayı amaçlayan organizasyonun ipliğini pazara çıkaran Akit, bir kez daha kamuoyunun sesi oldu. Gazetemizin manşetleriyle tehlikenin boyutunu gözler önüne sermesinin ardından yetkililer sessiz kalmadı. İstanbul Valiliği'nin aldığı iptal kararıyla, küresel karanlık odakların gençliği zehirleme planı bir kez daha akamete uğratıldı.