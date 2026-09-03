Sağlık için uzmanı: Tansiyon ve kolesterolü korurken beyin sağlığını önemli ölçüde güçlendirmesi mümkün diyor

Prof. Dr. M. Zülküf Önal, Alzheimer hastalığının tek bir nedene bağlı gelişmediğini belirterek, "Alzheimer riskini tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da yaşam tarzımızda yapacağımız doğru tercihlerle riskimizi azaltabilir ve beyin sağlığımızı daha uzun süre koruyabiliriz. Haftada en az 150 dakika egzersiz yapmak, yeni bir dil öğrenmek, okumak ve yeni beceriler edinerek beyni aktif tutmak önemli. Sosyal ilişkileri sürdürmek ve tansiyon, kolesterol, kan şekeri ile kilo kontrolünü sağlamak da beyin sağlığının korunmasına katkı sağlıyor. Kalp-damar sağlığı ile beyin sağlığını birbirinden ayrı düşünmemek gerekiyor. Düzenli ve kaliteli uyku, sigaradan uzak durmak ve alkolü sınırlamak beyin sağlığı için önemli. İşitme ve görme kayıpları ihmal edilmemeli; beslenmede ise sebze, meyve, baklagiller, tam tahıllar, balık, zeytinyağı ve kuruyemişleri içeren Akdeniz tipi beslenme tercih edilmeli" dedi.