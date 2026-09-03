Sağlık için uzmanı: Tansiyon ve kolesterolü korurken beyin sağlığını önemli ölçüde güçlendirmesi mümkün diyor

Beyin sağlığını korumaya yönelik beslenme adımlarının yalnızca ileri yaşlarda ya da unutkanlık başladığında değil, çok daha erken dönemde atılması gerektiğine dikkati çeken Medicana International Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gülşah Erhan ise şu bilgileri paylaştı: "Alzheimer riskini tek bir besine veya takviyeye bağlamak yerine; kan şekeri kontrolünü destekleyen, damar sağlığını koruyan ve oksidatif stresin azaltılmasına katkı sağlayan Akdeniz tipi beslenme modelini yaşam biçimine dönüştürmek önemlidir. Sebze, meyve, kuru baklagil, tam tahıl, zeytinyağı ve kuruyemişlerin ağırlıklı olduğu; doymuş ve trans yağlardan zengin ultra işlenmiş ürünlerin sınırlandırıldığı bu modelde somon, sardalya, uskumru ve hamsi gibi yağlı balıklar EPA ve DHA kaynağı olarak öne çıkar. B12 için balık, et, yumurta ve süt ürünlerinden; folat için koyu yeşil yapraklı sebzeler ve baklagillerden yararlanılabilir. Liften ve polifenollerden zengin besinler de bağırsak mikrobiyotasını destekleyerek bütüncül yaklaşıma katkı sağlar. B12, folat ve D vitamini gibi öğeler ise eksiklik saptandığında kişiye özel değerlendirilmelidir. Çünkü takviyeler beslenmenin yerine geçmez; asıl yatırım, genç yaşlardan itibaren sofrada kurduğumuz sürdürülebilir düzendir."