Peynir üretilen tesisi gören belediye başkanı çıldırdı: İşletme sahibi duvardan atlayıp kaçtı
Kilis'te peynir ve yoğurt üretimi gerçekleştiren bir imalathanede yapılan denetimde, böcekler ve örümcek ağları arasında üretim yapıldığı, imalathanenin tuvaletin yanında bulunduğu ortaya çıktı. Denetim sırasında işletme sahibi duvardan atlayarak kaçarken, faaliyeti durdurulan işletmeye 396 bin TL idari para cezası uygulandı. Belediye başkanı pisliğe tepki gösterirken, zabıtaya kaçan işletme sahibinin yakalanması talimatı verdi.