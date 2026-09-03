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Peynir üretilen tesisi gören belediye başkanı çıldırdı: İşletme sahibi duvardan atlayıp kaçtı

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Peynir üretilen tesisi gören belediye başkanı çıldırdı: İşletme sahibi duvardan atlayıp kaçtı

Kilis'te peynir ve yoğurt üretimi gerçekleştiren bir imalathanede yapılan denetimde, böcekler ve örümcek ağları arasında üretim yapıldığı, imalathanenin tuvaletin yanında bulunduğu ortaya çıktı. Denetim sırasında işletme sahibi duvardan atlayarak kaçarken, faaliyeti durdurulan işletmeye 396 bin TL idari para cezası uygulandı. Belediye başkanı pisliğe tepki gösterirken, zabıtaya kaçan işletme sahibinin yakalanması talimatı verdi.

#1
Foto - Peynir üretilen tesisi gören belediye başkanı çıldırdı: İşletme sahibi duvardan atlayıp kaçtı

Kilis Belediyesi ekipleri, gelen ihbar üzerine peynir imalathanesinde denetim gerçekleştirdi. Denetime Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen de katıldı. İmalathanedeki görüntüler karşısında şaşkına dönen Bilecen, "2,5 yıldır belediye başkanıyım. Bugüne kadar gördüğümüz en pis yer burası" dedi.

#2
Foto - Peynir üretilen tesisi gören belediye başkanı çıldırdı: İşletme sahibi duvardan atlayıp kaçtı

İşletme sahibinin zabıta ekiplerini gördüğü sırada duvardan atlayarak kaçtığı belirtilirken, Başkan Bilecen zabıta ekiplerinden şahsın bulunmasını talep etti.

#3
Foto - Peynir üretilen tesisi gören belediye başkanı çıldırdı: İşletme sahibi duvardan atlayıp kaçtı

Bilecen, halk sağlığının söz konusu olduğu durumlarda taviz verilmeyeceğini belirterek, "Hırsızlıkla sağlık hırsızlığı arasında hiçbir fark yok. Biz bunları sattırmayız" diye konuştu.

#4
Foto - Peynir üretilen tesisi gören belediye başkanı çıldırdı: İşletme sahibi duvardan atlayıp kaçtı

Öte yandan, denetim sırasında şahsın kimliğini düşürdüğü ve kimlik üzerinden Gerekli izinleri bulunmayan imalathanenin faaliyeti durdurulurken, hijyenik olmayan ortamda üretilen ürünler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince toplanarak imha edilirken, imalathaneye 396 bin TL idari para cezası uygulanırken, işletme sorumluları hakkında yasal işlem başlatıldı.

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