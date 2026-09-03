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Gündem İstanbul’da inşaat alanında göçük! İşçiler toprak altında kaldı
Gündem

İstanbul’da inşaat alanında göçük! İşçiler toprak altında kaldı

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İstanbul’da inşaat alanında göçük! İşçiler toprak altında kaldı

İstanbul Başakşehir’de bir inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında 3 işçi göçük altında kaldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, işçilerden 2’si kurtarıldı. Toprak altında kalan diğer işçiye ulaşılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi.

Olay, Şamlar Mahallesi’ndeki bir inşaat sahasında yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenle kayan toprak, bölgede çalışan işçilerin üzerine çöktü.

3 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve diğer ekipler sevk edildi.

İlk belirlemelere göre toprak kayması sonucu 3 işçi göçük altında kaldı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmayla işçilerden 2’si göçük altından kurtarıldı.

1 İŞÇİ İÇİN ZAMANLA YARIŞ

Toprak altında kalan diğer işçiye ulaşılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Bölgede kurtarma çalışmaları yoğun şekilde sürdürülürken olayın meydana geldiği inşaat alanında güvenlik önlemleri alındı.

Göçüğün nedenine ilişkin inceleme yapılması bekleniyor.

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