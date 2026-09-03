Milli sporcuların üniversite hayali gerçek oldu! ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarını ilan etti!
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sporun gururu olan milli atletler ve yetenekli gençlerin merakla beklediği 2026-YKS milli sporcu yerleştirme sonuçlarını resmi olarak açıkladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 17-24 Ağustos'ta tercihleri alınan 2026-YKS Kılavuzu'nun 7.5 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından yapılacak. Adayların kayıt için yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye 7-11 Eylül'de başvurması gerekiyor.