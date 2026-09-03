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İbrahim Ekici olayı ardından Müge Anlı'daki Nefertiti'nin hikayesi gündemde: Mısır Kraliçesi Nefertiti kimdir?

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İbrahim Ekici olayı ardından Müge Anlı'daki Nefertiti'nin hikayesi gündemde: Mısır Kraliçesi Nefertiti kimdir?

Müge Anlı'daki İbrahim Ekici olayı ardından Nefertiti'nin hikayesi yeniden gündeme geldi. (MÖ ~1370 – 1330), Antik Mısır'ın 18. Hanedanlık döneminde yaşamış olan Mısır Kraliçesi Nefertiti kimdir?

#1
Foto - İbrahim Ekici olayı ardından Müge Anlı'daki Nefertiti'nin hikayesi gündemde: Mısır Kraliçesi Nefertiti kimdir?

Müge Anlı'daki İbrahim Ekici olayı ardından Nefertiti'nin hikayesi yeniden gündeme geldi. Dosyada Hüseyin Sarıbaş'ın aile üzerindeki etkisine ilişkin iddialar da konuşuldu. Mine Ekici, Sarıbaş'ın kendisini "Nefertiti" gibi farklı kimliklerle tanımladığını ve çeşitli söylemlerle aileyi yönlendirdiğini öne sürdü. Peki, Nefertiti kimdir?

#2
Foto - İbrahim Ekici olayı ardından Müge Anlı'daki Nefertiti'nin hikayesi gündemde: Mısır Kraliçesi Nefertiti kimdir?

31 Mart 2024'te Konya'da evinde hayatını kaybeden 30 yaşındaki İbrahim Ekici'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürerken canlı yayına bağlanan eşi Mine Ekici, kızı Zeynep'in rahatsızlığı nedeniyle Hüseyin'le tanıştıklarını ve kendilerine köpek kafası ile kuzu ciğeri gibi yöntemlerle çeşitli ritüeller yaptırıldığını anlattı. Eşi İbrahim'i kendisinin öldürmediğini söyleyen Mine, Hüseyin'in kendisine mistik güçleri olduğuna ve içinde "Meryem" isimli bir cin bulunduğuna inandırdığını, bu süreçte gerçeklik algısının bozulduğunu öne sürdü. Mine ayrıca eşinin ölüm anında yaşadığı paniği ve sonrasında müdahale etmeye çalıştığını anlatırken, İbrahim'in apartmana giriş çıkış görüntüleri de yayında ekrana getirildi.

#3
Foto - İbrahim Ekici olayı ardından Müge Anlı'daki Nefertiti'nin hikayesi gündemde: Mısır Kraliçesi Nefertiti kimdir?

Dosyanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de Nefertiti isminin geçmesi oldu. Mine Ekici'nin iddiasına göre Hüseyin Sarıbaş, farklı kimlikler ve mistik anlatılar üzerinden aileyi etkisi altına almaya çalışıyordu. Ekici, Sarıbaş'ın kendisine içinde "Meryem" isimli bir cin bulunduğunu ve bu varlığın Müslüman olmadan önce "Nefertiti" adını taşıdığını söylediğini öne sürdü.

#4
Foto - İbrahim Ekici olayı ardından Müge Anlı'daki Nefertiti'nin hikayesi gündemde: Mısır Kraliçesi Nefertiti kimdir?

Kraliçe Nefertiti, MÖ 14. yüzyılda Mısır'da hüküm sürmüş, zarafeti ve olağanüstü gücüyle tanınan Antik Mısır kraliçesidir Adının tam hâli "Aten'in güzeller güzeli, güzel geldi" anlamına gelir. Nefertiti Mısır'ın en güçlü kadınlarından biriydi. 20. yüzyılda, Nefertiti, Antik Mısır'dan kalma ünlü büstünün keşfi ve sergilenmesiyle tanınmıştır. Bu büst, Berlin'deki Müzesinde sergilenmektedir ve Mısır sanatının en çok kopyalanan eserlerinden biridir. Büst, Mısırlı heykeltıraş Thutmose'a atfedilmektedir ve 20. yüzyılın başlarında, onun gömülü atölyesinden çıkarılmıştır. not: Nefertiti (MÖ ~1370 – 1330), Antik Mısır'ın 18. Hanedanlık döneminde yaşamış; eşi Akhenaton ile birlikte devleti eşit statüde yönetmiş bir firavun eşi, kraliçe ve güç simgesidir. Kökeni ve Çocukluğu! Mısırlı soylu teorisi: Tarihçilerin büyük bölümü, Nefertiti'nin daha sonra firavunluğa yükselecek olan yüksek danışman Ay'ın kızı olduğunu savunmaktadır. Mitanni prenses teorisi: Diğer bir iddiaya göre ise diplomatik ilişkiler için saraya gönderilen ve asıl adı Tadukhepa olan bir Kuzey Mezopotamya prensesi olduğu, Mısır'a geldikten sonra "Güzellik Geldi" anlamına gelen Nefertiti adını aldığı düşünülmektedir.

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