İbrahim Ekici olayı ardından Müge Anlı'daki Nefertiti'nin hikayesi gündemde: Mısır Kraliçesi Nefertiti kimdir?

Kraliçe Nefertiti, MÖ 14. yüzyılda Mısır'da hüküm sürmüş, zarafeti ve olağanüstü gücüyle tanınan Antik Mısır kraliçesidir Adının tam hâli "Aten'in güzeller güzeli, güzel geldi" anlamına gelir. Nefertiti Mısır'ın en güçlü kadınlarından biriydi. 20. yüzyılda, Nefertiti, Antik Mısır'dan kalma ünlü büstünün keşfi ve sergilenmesiyle tanınmıştır. Bu büst, Berlin'deki Müzesinde sergilenmektedir ve Mısır sanatının en çok kopyalanan eserlerinden biridir. Büst, Mısırlı heykeltıraş Thutmose'a atfedilmektedir ve 20. yüzyılın başlarında, onun gömülü atölyesinden çıkarılmıştır. not: Nefertiti (MÖ ~1370 – 1330), Antik Mısır'ın 18. Hanedanlık döneminde yaşamış; eşi Akhenaton ile birlikte devleti eşit statüde yönetmiş bir firavun eşi, kraliçe ve güç simgesidir. Kökeni ve Çocukluğu! Mısırlı soylu teorisi: Tarihçilerin büyük bölümü, Nefertiti'nin daha sonra firavunluğa yükselecek olan yüksek danışman Ay'ın kızı olduğunu savunmaktadır. Mitanni prenses teorisi: Diğer bir iddiaya göre ise diplomatik ilişkiler için saraya gönderilen ve asıl adı Tadukhepa olan bir Kuzey Mezopotamya prensesi olduğu, Mısır'a geldikten sonra "Güzellik Geldi" anlamına gelen Nefertiti adını aldığı düşünülmektedir.