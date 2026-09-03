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Türkiye'nin ünlü takımı bu hamleyi yapar mı? Steven Gerrard, Trabzonspor'a haber yolladı

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Türkiye'nin ünlü takımı bu hamleyi yapar mı? Steven Gerrard, Trabzonspor'a haber yolladı

Fatih Tekke sonrası Trabzonspor yönetimi yeni hocasını arıyor.

#1
Foto - Türkiye'nin ünlü takımı bu hamleyi yapar mı? Steven Gerrard, Trabzonspor'a haber yolladı

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası sürpriz bir isim gündemde. Kariyerine teknik direktör olarak devam eden Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ın bordo-mavililere önerildiği iddia edildi.

#2
Foto - Türkiye'nin ünlü takımı bu hamleyi yapar mı? Steven Gerrard, Trabzonspor'a haber yolladı

Teknik direktör arayışları devam eden Trabzonspor'un listesinde Sergio Conceiçao, Vitor Pereira ve Marcelino'nun olduğu belirtiliyordu. Bordo-mavililerin gündemine sürpriz bir ismin daha geldiği öne sürüldü.

#3
Foto - Türkiye'nin ünlü takımı bu hamleyi yapar mı? Steven Gerrard, Trabzonspor'a haber yolladı

Başkan Ertuğrul Doğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada teknik direktörün büyük olasılıkla yabancı olacağını açıklamıştı. Ajansspor'un haberine göre son olarak Al-Ettifaq'ı çalıştıran Steven Gerrard, Trabzonspor'a önerildi.

#4
Foto - Türkiye'nin ünlü takımı bu hamleyi yapar mı? Steven Gerrard, Trabzonspor'a haber yolladı

Al-Ettifaq dışında Rangers ve Aston Villa'yı da çalıştıran Steven Gerrard, Ocak 2025'ten bu yana boşta. 46 yaşındaki teknik adam 2020-21 sezonunda İskoçya'da Rangers'la şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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