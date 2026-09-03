Türkiye'nin ünlü takımı bu hamleyi yapar mı? Steven Gerrard, Trabzonspor'a haber yolladı
Fatih Tekke sonrası Trabzonspor yönetimi yeni hocasını arıyor.
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Fatih Tekke sonrası Trabzonspor yönetimi yeni hocasını arıyor.
Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası sürpriz bir isim gündemde. Kariyerine teknik direktör olarak devam eden Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ın bordo-mavililere önerildiği iddia edildi.
Teknik direktör arayışları devam eden Trabzonspor'un listesinde Sergio Conceiçao, Vitor Pereira ve Marcelino'nun olduğu belirtiliyordu. Bordo-mavililerin gündemine sürpriz bir ismin daha geldiği öne sürüldü.
Başkan Ertuğrul Doğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada teknik direktörün büyük olasılıkla yabancı olacağını açıklamıştı. Ajansspor'un haberine göre son olarak Al-Ettifaq'ı çalıştıran Steven Gerrard, Trabzonspor'a önerildi.
Al-Ettifaq dışında Rangers ve Aston Villa'yı da çalıştıran Steven Gerrard, Ocak 2025'ten bu yana boşta. 46 yaşındaki teknik adam 2020-21 sezonunda İskoçya'da Rangers'la şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
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