Bakan Şimşek'ten enflasyona ilk yorum: Petrol fiyatlarına dikkat çekti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun ağustos ayı enflasyon rakamlarını ilan etmesiyle birlikte gözler ekonomi yönetimine çevrildi. Verilerin hemen ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi.

Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada, yıllık enflasyonun yüzde 31,5 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Dönemsel eğitim fiyat artışları ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarındaki hareketliliğe rağmen enflasyondaki düşüş trendinin korunduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti;

Dönemsel eğitim fiyat artışlarına ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüş devam etti; yıllık enflasyon yüzde 31,5 gerçekleşti. Temel mal enflasyonu yıllık yüzde 15,9 ile 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine gerilerken yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi.

Küresel fiyat şoklarının enflasyon etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atarken kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı da sürdürüyoruz.