Yıllardır süs sanılıyordu! Kot pantolonların ceplerindeki o minik metaller bakın ne işe yarıyormuş...

İşte bu kronik soruna çözüm arayan isim, Nevada eyaletinin Reno kentinde yaşayan terzi Jacob Davis oldu. Davis, müşterisi olan işçilerin sürekli yırtılan pantolonlarını tamir etmekten bıkınca, sorunun kumaşta değil, gerilimin biriktiği dikiş noktalarında olduğunu tespit etti. Dikişlerin en çok baskı gördüğü ve patlamaya meyilli olduğu noktalara metal zımbalar (perçinler) ekleme fikrini geliştiren Davis, bu yöntemi uyguladığı pantolonların yırtılmadığını ve inanılmaz bir dayanıklılığa ulaştığını gördü. Perçin sistemi sayesinde: Dikişlerin Sökülmesi Engellendi: Ağır cisimler taşınırken veya sert hareketler yapılırken oluşan baskı, dikiş ipliklerini patlatmak yerine metal perçinler tarafından emildi. Ceplerin Formu Korundu: Ceplerin sarkması, deforme olması ve aşağı doğru sarkarak yırtılması tamamen önlendi. Ekonomik Devrim Yapıldı: İşçilerin her hafta yeni pantolon alma zorunluluğu ortadan kalktı, pantolonların kullanım ömrü yıllara yayıldı. Jacob Davis bulduğu bu dahiyane fikrin potansiyelini hızlıca kavradı ve buluşunu koruma altına almak için patent başvurusu yapmak istedi. Ancak o dönemde patent almak için gerekli olan başvuru harcını ödeyecek kadar parası yoktu. Çaresiz kalan Davis, kendisine kumaş tedarik eden San Francisco'lu tüccar Levi Strauss'a bir mektup yazdı. Mektubunda fikrini anlatan ve patente ortak olmasını teklif eden Davis, kot tarihinin en büyük kırılma noktasını başlattı. Levi Strauss bu teklifi kabul etti ve iki ortak 20 Mayıs 1873 tarihinde perçinli pantolonların resmi patentini aldı. İlk üretildiği dönemlerde tamamen madencilerin, kovboyların ve ağır işçilerin zorlu saha şartlarına dayanması için tasarlanan kot pantolonlar, zaman içerisinde iş kıyafeti olmaktan çıkıp küresel modanın vazgeçilmez bir simgesi haline geldi. Gelişen tekstil teknolojisine, sentetik güçlü ipliklere ve gelişmiş dikiş tekniklerine rağmen, kot pantolonlardaki perçin detayı 150 yılı aşkın süredir neredeyse hiç değişmeden varlığını sürdürüyor. Günümüzde modern denim üretiminde perçinler hem pantolonun ilk günkü formunu koruyarak cep yırtılmalarını önleme işlevini sürdürüyor hem de kot pantolonun o klasik, ikonik görünümünü tamamlıyor.