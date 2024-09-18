Peşindeydi: Okan Buruk, Fatih Terim'i yakaladı!

Galatasaray, Süper Lig'de son 15 sezonun en iyi başlangıcını yaptı. Okan Buruk, Fatih Terim'in ardından (1998-1999 sezonu) Galatasaray tarihinde bir Süper Lig sezonuna 5'te 5 yaparak başlayan ikinci Türk teknik direktör ünvanını aldı.

Sezona Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş mağlubiyetiyle giren Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda da İsviçre temsilcisi Young Boys'a elendi. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'e ise iyi bir başlangıç yaptı.

Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde son 2 sezon şampiyon olan sarı-kırmızılı takım, ligin ilk 2 haftasında Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1'lik skorlarla yendi. "Cimbom" devamında Adana Demirspor'u 5-1, Çaykur Rizespor'u ise 5-0 mağlup etti.

Son olarak 3. haftadan ertelenen müsabakada Gaziantep FK'yi 3-1 yenen Galatasaray, sezona 5'te 5 yaparak başladı.

Okan Buruk, Fatih Terim'i yakaladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray tarihinde sezona 5'te 5 yaparak başlayan ikinci Türk teknik adam oldu.

Bunu başaran 4. hoca!

Sarı-Kırmızılılar’ın başında daha önce 1994-95 sezonunda Reinhard Saftig, 1998-1999’da Fatih Terim, 2009-2010’da ise Frank Rijkaard aynı başarıya imza atmıştı. Buruk da dün akşam Gaziantep karşısında alınan galibiyet ile birlikte bunu başaran 4. hoca oldu.