Pes edecek mi? Zelenskiy dünyaya ilan etti
Rusya'nın devam eden işgali sonrası ortaya atılan "Pes edecek" şeklindeki iddialarla ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy açıklama yaptı.
Avrupa'nın göbeğindeki Rusya - Ukrayna savaşı devam ediyor.
Günlerdir süren savaşın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ilgili 'pes edecek' şeklinde iddialar ortaya atıldı.
Kameralar karşısına geçen Zelenskiy meydan okumaya devam etti.
"Pes etmeyeceğini" dünyaya ilan eden Ukrayna lideri "Pes etmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun vatanımız için savaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.