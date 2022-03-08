  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Pes edecek mi? Zelenskiy dünyaya ilan etti
Dünya

Pes edecek mi? Zelenskiy dünyaya ilan etti

Rusya'nın devam eden işgali sonrası ortaya atılan "Pes edecek" şeklindeki iddialarla ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 20:28:00 -
Pes edecek mi? Zelenskiy dünyaya ilan etti

Avrupa'nın göbeğindeki Rusya - Ukrayna savaşı devam ediyor.

Günlerdir süren savaşın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ilgili 'pes edecek' şeklinde iddialar ortaya atıldı.

Kameralar karşısına geçen Zelenskiy meydan okumaya devam etti.

"Pes etmeyeceğini" dünyaya ilan eden Ukrayna lideri "Pes etmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun vatanımız için savaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay