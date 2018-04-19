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Perinçek'ten hadsiz açıklama: Erken seçim...

28 Şubat post-modern darbesini savunanların başını çeken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bir anda darbe karşıtı oldu. Skandal ifadelerde bulunan Perinçek "24 Haziran'da bir erken seçim darbesine kalkarlarsa, bu darbenin altında kalacaklardır " dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 20:47
Perinçek'ten hadsiz açıklama: Erken seçim...

28 Şubat darbesinin en büyük savunucularından olan Doğu Perinçek, Hükümetin erken seçim kararını darbe olduğu iddiasında bulundu. Partisinin il başkanlığında gazetecilere açıklama yapan Perinçek, erken seçime hazır olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Siyasi partiler seçime hazır olduklarına söyleyecek, Vatan Partisi de hazır. Vatan Partisi kurultayını yaptı ve erken seçim olasılıklarını da hesaba katarak cumhurbaşkanı adayını ilan etti. Vatan Partisinin Genel Başkanı, cumhurbaşkanı adayıdır. Bakıyoruz diğer partilere, 'hazırız' diyorlar ama adayları yok. Adayı olmayanlar nasıl hazır? Evet erken seçim kararı alınabilir ama bu karar Meclise aittir. Bu da demokratik hakların kullanılmasına elverecek süreler dikkate alınarak belirlenmelidir. O bakımdan 24 Haziran dayatması bir çözüm değildir. Bütün bunlara rağmen, 24 Haziran'da bir erken seçim darbesine kalkarlarsa, bu darbenin altında kalacaklardır. "

Erken seçim kararı alma yetkisinin kişilerde olmadığını, TBMM'nin yetkisine sahip çıkması gerektiğini ifade eden Perinçek, "Anayasamıza göre erken seçim kararı alma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir." dedi.

Bir kişinin aday olması için 100 bin imzanın toplanmasının kısa sürede zor olacağını söyleyen Perinçek, diğer taraftan partilerin iki ay içerisinde ön seçim yapma imkanları olmayacağını, bunun da partiler içinde bir kaosa sebep olabileceğini öne sürdü.

İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!

 

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 20:47
  1. Doğu Perinçek
  2. Vatan Partisi
  3. erken seçim

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