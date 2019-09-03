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Perinçek: Ankara Moskova ile işbirliği yapmalı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ankara’nın Suriye krizinin çözümünde Moskova, Şam, Tahran ve Bağdat’la birlikte hareket etmesi gerektiğini, bunun ABD’nin Suriye’ye müdahalesini önleyeceğini söyledi.

03 Eylül 2019 Salı 12:45
Perinçek: Ankara Moskova ile işbirliği yapmalı

Sputnik'e konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin Fırat'in doğusunda kurulacak olan güvenli bölge konusunda neden Suriye hükümeti ile değil de ABD ile çalışmak istediği sorusuna yanıt verdi. 

Perinçek konuya ilişkin şunları söyledi:

"Öncelikle stratejik olarak bakarsak, Türkiye’nin Batı Asya’daki fiilî müttefikleri, Rusya, İran, Irak'tır. Bu ittifak, Türkiye ile Suriye'yi aynı cephede buluşturuyor. ABD ise, şu anda Akdeniz, Karadeniz ve Suriye-Irak sınırında Türkiye’ye karşıt konumdadır. Stratejik süreç budur.

Taktik planda bakarsak… Birincisi, Tayyip Erdoğan yönetiminin sorunu, Mart 2011 sonrasında Suriye’de Esed yönetimine karşı savaşa girişen kimi örgütlerle yaptığı işbirliğidir. O örgütlere bazı sözler verildi ve şimdi geçmişten kalan o yükten kurtulmaları için çözüm ve zaman gerekiyor. Bu yüzden Suriye yönetimiyle açık işbirliğine girmekte zorlanıyor ama gidişat bu yöndedir. Rusya ve İran, bu konuda Tayyip Erdoğan yönetimini rahatlatacak çözümler üretmeli veya bu çözümlere destek olmalı.

"ABD'nin PKK'yı koruması zorlaştırıldı"

İkincisi, Türkiye, ABD ile PKK/YPG/PYD’nin arasını açmaya yönelik bir taktik geliştirdi. ABD yenildi ve PKK’yı koruması zorlaştı. Bu ortamda güvenli bölge oluşturulması, ABD’nin PKK’yı ortada bırakmasına yönelik taktik değerindedir. Eğer ABD verdiği sözü tutmazsa, Türkiye askerî harekâta geçeceğini ilan ediyor. Dolayısıyla ABD, PKK’yı sınır boylarından geri çekmeye zorlanıyor."

"Türkiye, Suriye, Irak, Rusya ve İran terör örgütlerini bitirmeli"

Perinçek, Batı Asya ülkelerinin birliğinden yana olan tarafların, bu süreçte neler yapabileceği yönündeki soruya karşılık da, Türkiye-Suriye işbirliği için çözüm önerileri sundu.

Perinçek, önerilerini şöyle sıraladı:

- Tayyip Erdoğan yönetiminin koruması altındaki örgütler, silahlarını bırakacak.

- Suriye, silahlarını yere atan örgütlerin mensuplarını affedecek.

- Türkiye, Suriye, Irak, Rusya ve İran devletleri ve orduları, PKK/PYD/YPG ve İslamcı kisveye bürünmüş terör örgütlerinin bütünüyle temizlenmesi için işbirliği yaparak terörü bitirecekler.

- Türkiye’de ve başka ülkelerde bulunan Suriyeli göçmenlerin evlerine dönebilecekleri ortam oluşturulmuş olacak.

- Fırat’ın batısında oluşturulan ittifak sayesinde, Fırat’ın doğusunda ABD üslerine ve müdahaleye son verilecek.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:45
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. Irak
  4. Rusya
  5. ABD
  6. İran
  7. Doğu Perinçek

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