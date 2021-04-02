Pentagon'dan art arda Türkiye, S-400 ve F-35 açıklaması!

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bölgesel güvenlik ve ikili savunma işbirliği konularında telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede S-400 meselesinin de gündeme geldiği ve Austin'in Türkiye'yi Rus füze savunma sistemini elinde bulundurmamaya çağırdığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, "Bakan Austin, F-35 programıyla tamamen uyumsuz olması açısından S-400 sisteminin alımına itirazını yineledi" dedi.

Dışişleri sözcüsüne ise "Türkiye'ye Suriye'den çekilme çağrısı yapacak mısınız?" sorusu soruldu.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Austin, "Türk-Amerikan ikili savunma ilişkilerine ve NATO çatısı altındaki müşterek güvenliğe olan bağlılığın altını çizmek için" Perşembe günü Milli Savunma Bakanı Akar'la telefonda görüştü.

Austin'in, Türkiye'nin Afganistan'daki "Kararlı Destek Misyonu" kapsamında oynadığı önemli rol ve devam eden barış sürecine desteğinden dolayı Akar'a teşekkür ettiği belirtildi.

İki liderin, Doğu Akdeniz'de tüm gerilimlerin azaltılması çabaları ve olumlu diplomatik gelişmeler hakkında konuştuğu, Austin'in, NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasında süren görüşmelerden ve iki hükümetin bu sürece bağlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.

ABD Savunma Bakanı Austin ayrıca Karadeniz'de son askeri tatbikatlar dahil müttefikler ve ortaklar arasındaki işbirliğinin altını çizdi.

Austin ve Akar'ın, "Rusya'nın yarattığı zorluklar dahil, NATO'nun doğu ve güney cepheleri boyunca yaşanan istikrarsızlıkları" da ele aldığı bilgisi verildi.

Pentagon açıklamasında, "Bakan Austin, ABD-Türkiye askeri işbirliğini güçlendirmek için çalışmanın önemine işaret etti ve Türkiye'yi Rus S-400 füze savunma sistemini elinde tutmamaya çağırdı" ifadesi kullanıldı.

"S-400'e itirazını yineledi"

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby günlük basın brifinginde bir gazetecinin, Austin'in S-400 çağrısına Türk bakandan nasıl bir yanıt geldiğini sorması üzerine, "Türk mevkidaşıyla görüşmesinin spesifik ayrıntılarına girmeyeceğim. Sadece bizim taraf adına konuşabilirim. Bakan, F-35 programıyla tamamen uyumsuz olması açısından S-400 sisteminin alımına itirazını yineledi" dedi.

Türkiye'den açıklama

Görüşmeyle ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da iki bakanın görüşmede bölgesel güvenlik ve ikili savunma işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Görüşmede her iki bakan tarafından, stratejik ilişkilerin önemi, bölgesel ve küresel güvenlik konusunda ortak bir anlayış geliştirilmesi ve sorunların stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna dayalı olarak çözüme kavuşturulması konuları vurgulanmıştır. Bakan Akar ve Bakan Austin, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri güçlendirirken daha yakın işbirliği ve koordinasyona olan bağlılıklarını tekrar teyit etmişlerdir. Bakan Akar, Savunma Bakanı olarak atanan Bakan Austin'i bir kez daha tebrik etmiştir."

Dışişleri sözcüsüne Türkiye sorusu

Bu arada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın günlük brifinginde de bir gazeteci, YPG'nin ABD'deki siyasi misyon temsilcisinin, Başkan Joe Biden'ı, Türkiye'ye Suriye'den çekilmesi çağrısı yapmaya çağırdığını hatırlatarak, "Türkiye'ye, insan hakları ihlallerine dair haberlerin geldiği Afrin ve diğer bölgelerden çekilmesi için çağrı yapacak mısınız?" diye sordu.

Sözcü Price soruyu, "Sahadaki ortaklıklarımız hakkında, DAEŞ'i yenilgiye uğratmaya yönelik bu önemli misyonumuzda birlikte çalıştığımız ortaklar hakkında konuşmuştuk. Bu çağrı konusunda spesifik bir yorumum yok" dedi.