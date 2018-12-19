Pentagon Suriye'den çekilmeyi doğruladı: Ancak ortaklarımızla çalışmaya devam ediyoruz

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Suriye’de DAEŞ’in yenilgiye uğratıldığını’ söyleyerek çekilme sinyali vermesinin ve Amerikan basınına ‘hızlı ve tam bir çekilmenin planlandığı’ haberlerinin sızdırılmasının ardından Pentagon’dan yazılı açıklama geldi.

"Ortaklarımızla çalışmaya devam ediyoruz"

Pentagon, ABD birliklerinin Suriye'den dönüşünün başladığını ancak "yerel ortaklarla" çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

Pentagon sözcüsü Albay Bob Manning iddiaları yalanlayarak şu ifadeleri kullanarak “Şu an için ortaklarımızla birlikte ve ortaklarımız kanalıyla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

ABD'li senatör de itiraz etti: Büyük hata olur

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 'ABD'li askerlerin Suriye'den çekilmesi büyük hata olur' dedi.