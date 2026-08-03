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Yerel Pendikli işadamı silahlı saldırıda can vermişti: Cinayetle ilgili 3 şüpheli yakalandı
Yerel

Pendikli işadamı silahlı saldırıda can vermişti: Cinayetle ilgili 3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Pendik'te 31 Temmuz'da inşaat işiyle uğraşan iş insanı Ercan Ekşi'nin (46) şantiyenin girişinde silahlı saldırı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yaptı. Güvenlik kameralarını inceleyen emniyet birimleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olaydan yaklaşık 3 saat önce yürüyerek bölgeye gelen şüphelinin otobüs durağında beklediğini, Ercan Ekşi'nin aracına bineceği sırada silahla ateş açarak kaçtığını belirledi.

Saldırının ardından silahı yaklaşık 300 metre uzaklıktaki bir alana atan şüphelinin, daha sonra kendisini bekleyen bir araçla Bahçelievler'e kaçtığı anlaşıldı. Şüphelinin, sonrasında Taksim'e geçtiği tespit edildi.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli M.G. (23), işlemleri için emniyete götürüldü.

Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin araçla kaçmasına yardım eden ve azmettiriciyle irtibat kuran 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Öte yandan silahlı saldırı ve şüphelinin Taksim'de yakalandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, durakta bekleyen şüphelinin aracına doğru yönelen iş insanına ateş açarak kaçması ve Taksim Meydanı'nda polis ekiplerince yakalanması yer alıyor.

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