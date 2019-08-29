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Pendik TEM-D100 bağlantı yolunda çalışma

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Pendik TEM-D100 bağlantı yolu-Kavakpınar Kavşağı yapımına başladığı bildirildi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:56
Pendik TEM-D100 bağlantı yolunda çalışma

İBB'den yapılan açıklamada, çalışmalar kapsamında, Kavakpınar Mahallesi'nde, Kurtköy-Pendik bağlantı yolunda şerit daraltması yapılacağı belirtildi.

İBB tarafından yapımına başlanan Pendik-Çayırova arasındaki TEM'e bağlantı sağlayacak yan yollar projesiyle, D-100'ün üç şerit ana yol ve iki şerit yan yol olacak şekilde gidiş-dönüş hizmet vereceği aktarıldı.

Ayrıca çalışmalar kapsamında, Kavakpınar Güllübağlar Deresi'ninKemikli Dere'ye bağlantısının yapılacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kavakpınar bölgesinde yer alan ve zaman zaman taşkınlara neden olan derenin de ıslahı gerçekleşecek. Dere kesitlerinin genişletilmesiyle ani yağışlarda sel baskınlarının önüne geçilmiş olacak. Yol yapım ve dere ıslah çalışmalarının sorunsuz ilerleyebilmesi için, Pendik Kavakpınar Mahallesi, Kurtköy Pendik bağlantı yolunda 180 gün süreyle şerit daraltması yapılacak."

Açıklamada, şerit daraltmasının, 29 Ağustos Perşembe günü gece 00.00'dan 25 Şubat 2020 saat 06.00'ya kadar süreceği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:56
  1. Kavakpınar Güllübağlar Deresi
  2. Pendik Kavakpınar Mahallesi
  3. Kurtköy Pendik bağlantı
  4. Kavakpınar bölgesi
  5. Kemikli Dere

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