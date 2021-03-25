Penaltı kurtaran Uğurcan Çakır: Çok gururluyum

90+4'te Depay'ın penaltısında gole izin vermeyen Uğurcan Çakır, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır "Bugün iyi oynadık. İki gol yiyip Hollanda'yı maça ortak ettik ama kazanmayı başardık. Bütün ülkemize armağan olsun. çok mutluyuz. A Milli Takım formasını giymek, çocukluktan beni hayalini kurduğum bir şeydi. Bu formayı giymek için çalışıyorum. Özel bir duygu. Çok gururluyum" ifadelerini kullandı.