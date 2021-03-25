  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Penaltı kurtaran Uğurcan Çakır: Çok gururluyum
Spor

Penaltı kurtaran Uğurcan Çakır: Çok gururluyum

A Milli formayla Hollanda karşısında başarılı bir performans sergileyen Uğurcan Çakır, A Milli takım forması giymek için çalıştığını ve çok gururlu olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 00:26:00 -
Penaltı kurtaran Uğurcan Çakır: Çok gururluyum

90+4'te Depay'ın penaltısında gole izin vermeyen Uğurcan Çakır, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır "Bugün iyi oynadık. İki gol yiyip Hollanda'yı maça ortak ettik ama kazanmayı başardık. Bütün ülkemize armağan olsun. çok mutluyuz. A Milli Takım formasını giymek, çocukluktan beni hayalini kurduğum bir şeydi. Bu formayı giymek için çalışıyorum. Özel bir duygu. Çok gururluyum" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu’dan Hay Sultan dizisine bomba transfer!
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu’dan Hay Sultan dizisine bomba transfer!

TRT’nin merakla beklenen dizisi Abdulkadir Geylani hazretlerinin hayat hikayesini anlatan Hay Sultan dizisinin başrol oyuncusu Çetin Tekindo..
Çocuğunu kurtarmak isteyen bir aile daha nöbete katıldı
Siyaset

Çocuğunu kurtarmak isteyen bir aile daha nöbete katıldı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın elindeki çocuklarını kurtarmak için nöbet tutan ailelere bir aile daha dahil oldu.
CHP'lileri ters köşe yaptı! Özkök'ün 'Andımız' sözleri olay oldu
Gündem

CHP'lileri ters köşe yaptı! Özkök'ün 'Andımız' sözleri olay oldu

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında 'Andımız' konusunda CHP'lileri ters köşe yapacak sözler sarf etti. Okullarda 'Andımız'ın o..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay