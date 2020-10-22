  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor "Pele Mehmet" lakabıyla tanınan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başcazgırı Mehmet Tura koronavirüse yakalandı
Spor

"Pele Mehmet" lakabıyla tanınan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başcazgırı Mehmet Tura koronavirüse yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 12:17:02 -
"Pele Mehmet" lakabıyla tanınan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başcazgırı Mehmet Tura koronavirüse yakalandı

ANKARA (AA) - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin önemli ismi "Pele Mehmet" lakabıyla tanınan başcazgır Mehmet Tura yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin yaşayan efsanesi başcazgır 'Pele Mehmet' lakabıyla tanınan Mehmet Tura’nın Kovid-19 hastalığına yakalandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Pele Mehmet’e Allah’tan acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den Türkiye'ye 'S-400' tehdidi!
Gündem

ABD'den Türkiye'ye 'S-400' tehdidi!

ABD'nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'lerin ilk denemelerini gerçekleştirmesiyle ilgili kü..
Aliyev müjdeyi verdi! İşgalden kurtarıldı
Gündem

Aliyev müjdeyi verdi! İşgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 21 köy ve 1 kasabayı işgalden kurtardığı müjdesini duyurdu.

Solak medya operasyona başladı... Dikkat çeken Ümit Özdağ iddiası: Gözü MHP liderliğinde!
Gündem

Solak medya operasyona başladı... Dikkat çeken Ümit Özdağ iddiası: Gözü MHP liderliğinde!

Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’yi derinden sarsan FETÖ iddiası sonrası solak medya Özdağ’a operasyon çekmeye başladı. Cumhuriyet yazarı Orhan Bursa..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay