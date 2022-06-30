Pekmez, yüzyıllardır Anadolu kültürünün bir parçası olmuştur. Yalnızca kahvaltıların bir parçası değil, aynı zamanda vücuttaki kan miktarını arttıran ve vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından zengin olan bir sağlık deposudur.

Pekmez, meyvenin kaynamış suyundan yapılan lezzetli bir üründür. Geleneksel olarak, hiçbir katkı maddesi ya da şeker içermez. Bu da onu doğal bir tatlandırıcı haline getirir. Pekmez genellikle üzümden yapılıyor olsa da dut, erik, elma, armut, nar ve son zamanlarda popüler olan keçiboynuzu gibi farklı meyvelerden de yapılabilir. Keçiboynuzu pekmezinin diğer pekmezlere göre daha besleyici olduğu düşünüldüğünden, daha fazla tercih edilmektedir.

Pekmez Enerji Kaynağıdır

Hem keçiboynuzu hem de üzüm pekmezi karbonhidrat ağırlıklı kalori içerir. Bir yemek kaşığı pekmez 60 kalori ve 14 gram karbonhidrat içerir. Genel sağlık için, kalorileri ihtiyacınızın yüzde 45 ila 66’ini karbonhidratlardan almalısınız. Beslenme düzeninizde daha fazla karbonhidrat olması gerekiyor çünkü özellikle beynin de içinde bulunduğu sinir sistemi başta olmak üzre vücut enerji kaynağı olarak karbonhidratı tercih ediyor. Bir çeşit şeker olarak, keçiboynuzu ve üzüm pekmezi gibi gıdalardan elde edilen karbonhidratlar kolayca emilir ve hızlı bir enerji kaynağı olarak davranır.

Keçiboynuzu Pekmezi Kalsiyum ve Demir Kaynağıdır

1 yemek kaşığı keçiboynuzu pekmezi, günlük kalsiyum ihtiyacının %4’ünü ve günlük demir ihtiyacının yüzde 5’ini karşılar. Bu yüzden, keçiboynuzu pekmezi önemli bir besin kaynağı olarak görülmese de, kalsiyum ve demir seviyesine önemli katkı sağlayabilir. Beslenmenizde yeterli miktarda kalsiyum bulunması, kemik sağlığınız için önemlidir. Ayrıca oksijen emilimi için vücudunuzun demir ihtiyacı vardır.

Pekmez ve Limon ile Hızlı Kilo Verme

Pekmez ve limon, Master Cleanse veya Limonata Diyeti olarak adlandırılan diyetin bir parçasıdır. Güney Kaliforniya Üniversitesi’ne göre, pekmezin içine limon sıkarak yemek kilo vermenize, enerjinizi arttırmanıza ve vücudunuzu detoksifiye etmenize yardımcı olabilir. İstenilen kiloya ulaşmaya yardımcı olması için pekmez ve limon karışımı 10 ila 40 gün boyunca gıda yerine tüketilir. Ulaştığınız kiloyu korumanın anahtarı ise sağlıklı katı yiyecekleri yavaş yavaş beslenmenize eklemektir.

1. Aşama

Limon ve pekmezle diyet yapmaya başlamadan önce doktorunuza danışın. Perhiz ile ilgili herhangi bir risk veya komplikasyon hakkında doktorunuzla konuşun.

2. Aşama

2 yemek kaşığı limon suyu, 2 yemek kaşığı pekmez, bir tutam acı pul biber ve 300 ml litre içme suyunu karıştırın. Limon ve pekmez karışımını günde 6 ila 12 kez veya aç olduğunuz zaman içebilirsiniz. Diyet boyunca katı yiyeceklerden kaçının.

3. Aşama

Her sabah tuzlu su detoksu yapın. 2 yemek kaşığı organik deniz tuzu ile 1 litre içme yusunu birleştirin. Karışımın etkisini göstermesi için tükettikten sonra bir saat geçmesini bekleyin.

4. Aşama

Vücudun su ihtiyacını karşılamak için gün boyunca bol su için. Yanınızda her zaman 1 litrelik bir su şişesi bulundurun.

5. Aşama

Detoksu tamamladıktan sonra tüm yiyeceklere yavaş yavaş geri dönün. Kilonuzu korumak için meyve, sebze, balık, tavuk ve kepekli tahıllar gibi sağlıklı doğal gıdalarla beslenmeye çalışın. Kilo almanıza neden olabilecek işlenmiş gıdalardan kaçının. Hızlı kilo almanıza neden olabileceği için aşırı alkol tüketmekten kaçının.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, pekmez ve limon ile kilo verme programını uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Yazımız tıbbi tavsiye değil, bilgilendirme niteliğindedir.