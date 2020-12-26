Pegasus uçak kazasında pilot hatalı
5 Şubat’ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporu hazırlandı.
Raporda, havaalimanı otoritesi, şüpheli kaptan Pilot M.A. ile Yeşilköy ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında görevli olan 2 hava trafik kontrolörü asli kusurlu bulunurken, şüpheli yardımcı pilot F.P’nin tali derecede kusurlu olduğu belirtildi