PCR testi yaptıran vatandaş hayatını kaybetti! Bakın nasıl kayda geçtiler

Covid-19 şüphesi ile Samsun Gazi Devlet Hastanesine giden 37 yaşındaki İsmet Şener burada PCR testi yaptırırken hayatını kaybetti.

Samsun Gazi Devlet Hastanesine Covid-19 şüphesi ile eşi Mehtap Şener ile birlikte giden İsmet Şener, burada sağlık görevlilerinin kendisine yaptığı PCR testi sırasında fenalaşarak yere yığıldı. Eşi Mehtap Şener'in yaptığı açıklamaya göre PCR test çubuğu burnuna sokulduktan sonra moraran İsmet Şener yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye yürüyerek gelmesine rağmen "ambulansla geldi ve kalp rahatsızlığı" diye kayda geçtiler

Test sonucu pozitif çıkan İsmet Şener'in hayatını kaybetmesi sonrası konuşan Mehtap Şener, "Covid testi yaparken boğazından bir şey olmadı. Burnundan yapılırken boğazından köpükler gelmeye başladı. Yere yığıldı, mosmor oldu. Bu olayda ihmal var. İki çocuk ile kaldım ortada. Yanlış müdahale oldu. Testten önce hiç bir şeyi yoktu. Komşular bile şok olduk dedi. Gülerek gittik hastaneye. Eşim pozitif çıktı ben negatif çıktım. Eşimin cesedini Adli Tıpa gönderdiler otopsi için. Biz hastaneye Covid şüphesi ile gittik. Ama ölüm sonrası hastane eşimi kalp rahatsızlığı iddiası ile ambulansla geldiğini söylediler. Eşimle birlikte ben gittim. Kalp rahatsızlığı diye rapora böyle bilgi geçmişler. Davacı olacağım." dedi.

Öte yandan PCR testi sırasında hayatını kaybeden İsmet Şener'in ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonucu belirlenecek.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Samsun Kent Haber