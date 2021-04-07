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İSLAM Pazartesi günü mü oruca kalkılacak 2021 ilk sahur ne zaman? Oruca ne zaman kalkacağız?
İSLAM

Pazartesi günü mü oruca kalkılacak 2021 ilk sahur ne zaman? Oruca ne zaman kalkacağız?

İlk sahur ne zaman? Ramazan ayına kısa bir süre kala vatandaşlar hangi gün sahura kalkılacağını araştırmaya başladı. Peki, hangi gün oruç başlayacak? Ramazan ne zaman? Ramazan hangi gün başlıyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-07 14:54:00 -
Pazartesi günü mü oruca kalkılacak 2021 ilk sahur ne zaman? Oruca ne zaman kalkacağız?

Mübarek ramazan ayına kısa bir süre kaldı. Hal böyle olunca vatandaşlar hangi gün sahura kalkılacağını araştırıyor. Peki, ilk sahur ne zaman?

Pazartesi günü mü oruca kalkılacak 2021 ilk sahur ne zaman? Oruca ne zaman kalkacağız?

Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak. Sahura pazartesiyi salıya bağlayan gece kalkılacak. Ramazan bayramı ise 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak.

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