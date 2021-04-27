Türkiye’de tam kapanma dönemi başlıyor. Vatandaşlar tam kapanmada semt pazarlarının kurulup kurulmayacağını araştırıyor. Peki, semt pazarları kuruluyor mu?

Pazarlar kurulacak mı? Semt pazarları kapanmada kurulacak mı?

29 Nisan saat 19.00 ile 17 Mart saat 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Tüm kapanma süresince semt pazarları kurulmayacak. Vatandaşlar temel ihtiyaçlarını ise belirli saatlerde hizmet verecek dükkanlardan karşılayabilecek.

İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesinde yer alan ifadeler şöyle:

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.