0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Pazar ve markette fiyatlar artınca tüketici online alışverişe yöneldi

AYDIN (İHA) – Pazar ve marketlerde sebze meyve fiyatlarının aşırı yükselmesi, en ucuz ürüne ulaşma arayışındaki tüketicileri online alışverişe yöneltti.

09 Nisan 2019 Salı 10:03
Pazar ve markette fiyatlar artınca tüketici online alışverişe yöneldi

AYDIN (İHA) – Pazar ve marketlerde sebze meyve fiyatlarının aşırı yükselmesi, en ucuz ürüne ulaşma arayışındaki tüketicileri online alışverişe yöneltti.


Sebze-meyve fiyatlarının aşırı yükselmesi, en ucuz ürüne ulaşma arayışındakileri, marketlerin online sitelerinden alışverişe yöneltti. Sipariş miktarına göre nakliye ücreti alınmaması da online market alışverişini cazip kılıyor.


500’ü aşkın sanal mağazayı tek çatı altında toplayan platformun kurucu ortağı Güçlü Kayral, sebze ve meyvedeki aşırı fiyat yükselmesinin sadece dar gelirlileri değil, her kesimden ailelerin bütçesini zorlamaya başladığını söyledi. Son aylarda online market alışverişlerinde çok ciddi artışların dikkatlerini çektiğini anlatan Kayral, “Eskiden internet üzerinden market alışverişi yapanların oranı yüzde 10-15 iken, şu günlerde bu oran yüzde 30-35’lere yükselmiş durumda. Yüzde 100-150 artış söz konusu. Market alışverişlerini incelediğimizde de ağırlığın sebze ve meyve alımları olduğunu gözlemledik” dedi.


Online market alışverişinin birçok avantajının olduğunun altını çizen Kayral, şunları söyledi:


“Marketler online alışverişi teşvik için sık sık kampanyalar düzenleyerek ürün fiyatlarında indirimler yapıyorlar. Bankalar da bu kampanyalara katılıyor, belirli bir alışveriş rakamına ulaşıldığında, diğer alışverişlerde kullanılmak üzere kredi kartlarına puan yüklenebiliyor. Tüketici market market gezmek yerine bilgisayar başında istediği ürünün hangi markette kaça satıldığını öğrenebiliyor, fiyat karşılaştırması yapabiliyor. Alışverişlerin Avantajix.com gibi yapılan her alışverişe nakit para veren siteler üzerinden yapılması aile bütçesine ekstra katkı sağlıyor. Sipariş miktarına göre nakliye ücreti alınmaması da online market alışverişini cazip kılıyor. Müşteri, 5-10 litrelik su bidonlarını, meyveyi, sebzeyi, ununu, şekerini, kilo kilo deterjanı marketten alarak kan ter içinde eve taşımak yerine online satın alarak kapısına kadar getirtiyor. Yol masrafının olmamasının yanı sıra online alışverişin rahatlığı ve konforu insanlara çekici geliyor.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 10:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırmızı listedeki terörist öldürüldü
    1. Kırmızı listedeki terörist öldürüldü
    2. Gebe kalmak isteyen anne adayları ne..
    3. AFAD personeline KBRN Eğitmeni verildi
    4. Yorgun gözler yüz ifadesini etkiliyor
    5. İsrail halkı sandık başına
    6. DAGEM’de Adaçayı Dikimi Yapıldı
    7. Kocaeli’de durdurulan araçta 190 şişe..
    8. MSB: "Pençe Operasyonu kapsamında Irak..
    9. FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon
    10. Hacı Bektaş Veli Anma etkinlikleri..
    11. Doktor demir kaşıkla müdahale etti,..
    12. "Emniyet teşkilatı zor ve meşakkatli..
    13. (Özel) Küçük yaşta evlenen çifte hapis..
    14. Aylık en yüksek reel getiri dolarda..
    15. Sağlıklı kalp için sağlıklı aile
    16. Bu markette ekmeği 75 kuruşa almak..
    17. Ekmeklerini çöplükten çıkarıyorlar
    18. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert..
    19. Dans eden ayı görenleri gülümsetti
    20. TÜBİTAK’a Kocaeli merkezli FETÖ/PDY..
    21. Türkiye ile Bangladeş ilaç kurumları..
    22. Erzurum’da 40 bin ceviz fidanı ile yem..
    23. Baykuş apartmanı mesken tuttu
    24. Kadıköy’deki İlhan Ünğan cinayetinde..
    25. AB'den Güney Kore'ye ILO uyarısı
    26. Tüp bebek tedavisinde kilo problemine..
    27. Nişantaşı Üniversitesinden, gastronomi..
    28. Balcalı’da "Diyabet Okulu" açıldı
    29. MSB, Irak'ın kuzeyine yapılan hava..
    30. Batı’da fark yüzde 1 ise seçim silbaştan
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Melih Gökçek'ten Twitter'da Mustafa Tuna paylaşımı! "Yakışmamış, bunu yapmak ayıp"
    Melih Gökçek'ten Twitter'da Mustafa Tuna paylaşımı! "Yakışmamış, bunu yapmak ayıp"
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    Erdoğan'ı Rusya dönüşü Mansur Yavaş da karşıladı
    Erdoğan'ı Rusya dönüşü Mansur Yavaş da karşıladı
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer