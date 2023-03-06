Pazar esnafına 'ağır hasarlı binaların olduğu yerde pazar kurmayın' uyarısı!

Belediye tarafından yapılan bilgilendirmede, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontroller sonucu ağır hasarlı ve acil yıkılması gereken binaların olduğu bölgelerde can güvenliği nedeniyle ikinci duyuruya kadar pazar kurulmaması kararı alındığı ve bu durumun 28 Şubat'a pazar esnafına tebliğ edildiği ifade edildi.

Bağlar Belediyesi, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle ilçede ağır hasar alan riskli binaların önünde semt pazarı kurulmaması için önemli bir karar aldı ve pazar esnafına uyarılarda bulundu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yaptığı inceleme ve kontrollerde acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen yapıların olduğu bölgelerde pazar kurulmasının insanların can güvenliği için risk oluşturacağına dikkat çekilerek bu yöndeki kararın hemen alınarak semt pazarı derneklerine ve pazar esnafına tebliğ edildiği vurgulandı.

Kararın 28 Şubat'ta ilgili taraflara iletildiği ifade edilen açıklamada, "Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan birinci ve ikinci erkek semt pazarlarında, yaşanan deprem felaketi nedeniyle boşaltılan ve tehlike arz eden binaların önünde can güvenliği nedeniyle Pazar tezgahlarının açılmaması gereken tedbirlerin alınması hususunda kararlar alınmış ve ilgili dernekler ile esnaf uyarılmıştır.

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ikinci erkek semt pazarı dernek ve yönetim kurulu tarafından sunulan dilekçeye istinaden Şeyh Şamil Mahallesi Lefkoşa Caddesi’nde pazartesi günleri ve Barış Caddesi’nde perşembe günleri binaların bir kısmı ağır hasarlı ve acil yıkılması gereken binalar olmasından kaynaklı ikinci bir emre kadar bu iki caddemizde semt pazarı kurulmayacaktır." denildi. (İLKHA)

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