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Kadın - Aile Patlıcanlı gözleme tarifi: Yiyenler kıymalı sanıyor! Bugün ne pişirsem diyenlere: Nefis yemek
Kadın - Aile

Patlıcanlı gözleme tarifi: Yiyenler kıymalı sanıyor! Bugün ne pişirsem diyenlere: Nefis yemek

Yeniakit Publisher
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Patlıcanlı gözleme tarifi: Yiyenler kıymalı sanıyor! Bugün ne pişirsem diyenlere: Nefis yemek

Patlıcan, Türk mutfağının en sevilen ve sofralarda birbirinden farklı şekillerde kullanılan sebzelerinden biri. Kızartmasından kebabına, zeytinyağlısından fırın yemeklerine kadar pek çok tarifte başrolü üstlenen patlıcan, doğru malzemelerle buluştuğunda sofraların vazgeçilmez lezzetlerine dönüşüyor. İşte sofranıza lezzet katacak o tarif

Bugün patlıcanla pişirilen yemeklere yer veriyoruz. Bugün patlıcanlı gözleme yapıyoruz. Patlıcanlı olduğuna bakmayın, yiyen herkes bu gözlemeyi kıymalı sanıyor. Yediğiniz en lezzetli gözleme bu olabilir, isterseniz kaşarlı isterseniz de sadece patlıcanlı olarak yapabileceğiniz gözlememiz mayasız hamurdan hazırlanıyor.

Biz hiç vakit kaybetmeyelim ve hemen patlıcanlı gözleme tarifinde kullanacağımız malzemelere bir göz atalım. Sonrasında hamurumuzu hazırlayıp, gözlemelerimizin yapımına başlayalım.

Patlıcanlı gözleme malzemeleri;

3 su bardağı un
1,5 su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
İç Malzemeleri:

Sıvıyağ
3 tane soğan
5-6 adet sivri biber
2 tane orta patlıcan
2 tane domates
Pul biber, karabiber, toz kırmızı biber ve tuz
Arzuya göre kaşar peynir

Patlıcanlı gözleme nasıl yapılır?

Öncelikle iç harcımızı hazırlamaya başlıyoruz.
Patlıcanın kabuğunu tamamen soyup uzunlamasına ince ince dilimler elde ediyoruz.
Daha sonra o dilimleride uzunlamasına doğrayıp küçük küçük küpler olacak halde ince ince doğruyoruz.
Ardından soğanımızıda aynı şekilde küçük küçük doğruyoruz.
Domatesimizde soyup ince ince doğrayıp derin kaba alıyoruz.
Ardından baharatları ve yağı ekleyip karıştırıyoruz.
Daha sonra hamurumuza başlıyoruz. 2 bardak unu yoğurma kabına alıyoruz.
Üzerine tuz ilave ediyoruz ve su ekleyerek yoğurmaya başlıyoruz çok katı ve çok cıvık olmayacak ele yapışmayan bir kıvam elde ettikten sonra hamurumuzdan küçük bezeler alıp açıyoruz.
Açılan hamurun yarısını iç harcı ile dolduruyoruz.
Diğer yarısını da üzerine kapatıp yağlanmayan ateşte ısıtılmış tavaya koyuyoruz.
Hamur 1- 2 dk ısınınca yüzünü çevirip yağ sürüyoruz üzerine aynı şekilde diğer taraf içinde yapıyoruz. Gözlemeler kızarınca ocaktan alıyoruz.

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