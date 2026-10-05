3 gerçeği uzman isim işaret etti: Tek bir cümle söylersin tüm hayatını anlatır

Yaşanan büyük hayal kırıklıkları, kayıplar veya başarılar zamanla tek bir mottoya indirgenir. Bu durum, farkında olmadan yapılan bir "Öz-Anlatı" çabasıdır. Kişi, taşıdığı duygusal yükü tek bir cümlelik özete sıkıştırarak zihninde kontrol edilebilir hale getirir; yani yaşadığı kargaşaya tek bir cümleyle tanım koyarak onu anlamlandırır ve psikolojik bir rahatlama sağlar. Eric Berne, psikoloji dünyasında bir "uzman" veya kuramcı olarak kabul edilmenin ötesinde, psikoterapi tarihine yön veren Transaksiyonel Analiz (TA) kuramının bizzat kurucusudur. 1950'li yıllarda geliştirdiği bu yaklaşımla, insan ilişkilerini ve iletişim dinamiklerini çok daha sade ve anlaşılır bir modele oturtmuştur.