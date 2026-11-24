Türkiye ile Rusya, bölgedeki gelişmelerin gölgesinde ticaretten enerjiye, müteahhitlikten turizme kadar çeşitli alanlarda işbirliklerini artırmayı değerlendiriyor. Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 20. Dönem Toplantısı, 27 Kasım’da İstanbul’da düzenlenecek. Bu kapsamda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’ın eş başkanlığında gerçekleştirilecek KEK toplantısı ile aynı gün iki ülke iş dünyasını bir araya getirecek bir forum yapılacak. Forumda iki ülke arasında karşılıklı yatırım projeleri, ortak projeler ile sanayide yeni iş birliği adımları ele alınacak. İki ülke arasında 100 milyar dolar ticaret hedefi bulunuyor.

Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere gelişmeler iki ülke arasındaki ticaret hacmini geriletmişti. 2025’te yıllık bazda yüzde 6,5 azalarak 49,2 milyar dolara düşen ticaret hacmi, 2024’te 52,6 milyar dolardı. Türkiye bu ülkeye makine, mekanik cihaz ve aletler, yenilen meyveler, sert kabuklu meyveler ile plastik ve mamulleri ihraç ediyor. İki ülke arasındaki enerji işbirlikleri dikkati çekiyor. Bu kapsamda Türkiye’nin Rusya’dan 42,4 milyar dolarlık ithalatının yüzde 70’ini “mineral yakıtlar, yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” oluşturuyor.

Rusya, Türk müteahhitlik sektörünün 103,3 milyar dolarla en çok iş üstlendiği ülke konumunda. Rusya turizm alanında da en önemli ortağımız. Covid öncesi 7 milyona ulaşan Rus ziyaretçi sayısı, 2021'de 4,6, 2022'de 5,2, 2025'te ise yeniden 6,9 milyona çıktı. Ülkede Türkiye’den tekstil, konfeksiyon, bankacılık, turizm, gıda, beyaz eşya, cam sanayisi ve inşaat malzemesi yatırımları da bulunuyor.