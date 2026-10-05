Tüm Türkiye’nin gündemindeki soru: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı hesaplama...

EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIR? Emekli maaş zamları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. Zam oranı, ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre hesaplanıyor ve emekli maaşlarına yansıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2027 Ocak zammını Temmuz–Aralık döneminde TÜFE'deki artışa göre öğrenecek. EMEKLİ MAAŞI İÇİN MASADAKİ SENARYOLAR 2027 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam için farklı enflasyon senaryoları üzerinden hesaplamalar yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon verisinin tamamlanmasıyla kesinleşecek. AA Finans'ın beklenti anketine katılan 20 ekonomistin tahminlerine göre 3 aylık enflasyonun yüzde 5,92 seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu gerçekleşirse emekliler için yaklaşık yüzde 6'lık bir zam oranı oluşacak ve mevcut en düşük emekli aylığı 25 bin liranın üzerine çıkacak. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentileri dikkate alındığında ise 6 aylık enflasyonun yüzde 10,11 seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor. Bu senaryoda en düşük emekli maaşının yaklaşık 25 bin 933 liraya yükselmesi bekleniyor. 2026 yılı sonu enflasyonu için farklı kurum ve kuruluşların tahminleri de bulunuyor. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörülürken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son Enflasyon Raporu'nda yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 28 olarak açıklandı. TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61 seviyesine yükseldi. Finansal Kurumlar Birliği'nin beklentisinde ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30,39 olarak öne çıkıyor. Bu tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 8,70 ile yüzde 10,73 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Buna bağlı olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zam oranının da bu aralıkta şekillenmesi öngörülüyor. Mevcut en düşük emekli maaşı 23 bin 552 lira seviyesinde bulunuyor. Farklı enflasyon tahminlerine göre Ocak 2027'de ortaya çıkabilecek rakamlar ise şöyle: