Gelin siz de yapın! Mor soğan turşusu tarifi: Başarılı olmanın püf noktaları... Lezzet sırrı ortaya çıktı
Son yıllarda sofralarda daha sık yer bulan mor soğan turşusunun sır gibi saklanan püf noktası, soğanın diri yapısını koruması ve salamuranın doğru oranda hazırlanmasıdır. Geleneksel yöntemlerle hazır hale getirilen bu lezzet, buzdolabında muhafaza edildiğinde uzun süre lezzetini koruyabiliyor. Peki, evde turşu nasıl yapılır, ne kadar tuz ve sirke kullanılır, turşu neden yumuşar ve nasıl saklanır? İşte tüm püf noktaları: