Canan Karatay evde gizli tehlikeye dikkat çekti: Küften kurtulmak için sirkeyi böyle önerdi...

Küfün bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebileceğini dile getiren Karatay, kronik inflamasyonun birçok hastalığın temelinde yer aldığını belirtti. Küfün vücudun yabancı maddeye karşı verdiği savunma mekanizmasını sürekli çalıştırdığını söyleyen Karatay, bunun uzun vadede halsizlik, enerji kaybı ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabileceğini savundu. Modern yapılarda penceresiz veya yeterince havalandırılamayan banyoların küf oluşumu açısından risk taşıdığına dikkat çeken Karatay, musluk çevreleri, fayans araları ve köşelerde oluşan siyah küflerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Mutfakta ise özellikle lavabo çevresi ve nemli bölgelerde küf oluşabileceğini belirtti. Küf temizliğinde çamaşır suyu ve benzeri kimyasal ürünlerin kullanılmasını önermeyen Karatay, bu ürünlerin sorunu kalıcı olarak çözmeyebileceğini ifade etti. Temizlikte sirke ile İngiliz karbonatının birlikte kullanılmasının daha uygun olacağını belirten Karatay, küflü yüzeylerin fırçalanmasının ve ortamın iyi havalandırılmasının önemine dikkat çekti.