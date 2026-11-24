Genetik böbrek yetmezliği ve zorlu diyaliz sürecine rağmen öğrencilerinden kopmayan İngilizce öğretmeni Kezban Ezgi Algın, kadavradan yapılan böbrek naklinin ardından en mutlu Öğretmenler Günü'nü kutluyor.

Balıkesir'de yaşayan 30 yaşındaki İngilizce öğretmeni Algın'a 10 yıl önce üniversitede eğitim gördüğü sırada dedesi ve babası gibi genetik böbrek yetmezliği teşhisi kondu.

Uygulanan ilaç tedavilerinin ardından 5 yıl önce organ bekleme listesine alınan genç öğretmen, bu süreçte çok sevdiği mesleğinden ve öğrencilerinden kopmadı.

Zorlu geçen diyaliz tedavilerine rağmen öğrencilerine eğitim vermeye devam eden Algın, yaşama olan bağlılığını hiçbir zaman kaybetmedi.

İzmir'de doğum günü olan 27 Ağustos'ta hastaneye başvuru yapan Algın için bir süre önce kadavradan uygun böbrek bulundu.

Kezban Ezgi, 5 Kasım'da yapılan böbrek naklinin ardından 8 yıl sonra ilk kez sağlıklı bir şekilde Öğretmenler Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Genç öğretmen, 3 aylık istirahat süresinin ardından yeniden öğrencilerine kavuşacağı günü bekliyor.

"OKULDA OLMAK BANA GERÇEKTEN İYİ GELİYORDU"

Kezban Ezgi Algın, sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi.

Bu süreçte öğrencilerinin kendisine umut olduğunu anlatan Algın, "Nakil beklerken ve diyalize girerken hiçbir zaman dinlenmeyi düşünmedim. Okula ve diyalize gitmeye devam ettim. Her zaman öğrencilerimle beraber olmayı hedefledim. 11.00'de diyalizim oluyordu, 10.30'a kadar öğrencilerimle beraber oluyordum. Okulda olmak bana gerçekten iyi geliyordu. Benim için motivasyon oluyordu, hayata bağlıyordu. Açıkçası diyalizin olumsuz etkisinden kurtuluyordum" dedi.

Algın, organ bekleme sürecinde hastaneden aranıp uygun organın bulunduğu müjdesini duymak için telefonunu hiçbir zaman sessize almadığını anlattı.

Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Algın, şunları kaydetti:

"Hem organ bağışı haftasında kadavradan böbrek nakli oldum hem de Öğretmenler Günü'nde bana verilecek en güzel hediyeyi aldım. Sağlıklı bir şekilde öğrencilerime kavuşacağım o anı dört gözle bekliyorum. En çok öğrencilerime şefkatle sarılmayı ve yan yana olmayı özledim. Çünkü diyaliz tedavisinde ve nakil beklerken çok yaklaşınca enfeksiyon kapma riskiniz var. Bu yüzden uzak kalmak ve maske takmak zorundaydım. Öğrencilerime yakın olmayı çok özledim."

Öğretmenliğin çok kutsal bir meslek olduğunu belirten Algın, dinlenme sürecinde de öğrencilerin ve velilerin kendisini arayarak sürekli moral verdiğini aktardı.

"3 AY İÇİNDE MESLEĞİNE DÖNMESİNİ PLANLIYORUZ"

Nakli gerçekleştiren ekipte yer alan nefroloji uzmanı Prof. Dr. Erhan Tatar da Algın'ın öğretmenlik mesleğini çok sevdiği için diyaliz tedavisi sürecinde de okulundan ayrılamadığını anlattı.

Genç öğretmenin nakil için 2 ay önce hastanelerine başvurduğunu dile getiren Tatar, "Öğrencilerinden hiç vazgeçmedi. Son dönem böbrek yetmezliği hastalığı hastaları olumsuz etkiliyor. Kendisi ve öğrencileri için çok kaygılıydı. Öğrencileriyle ilgili de 'acaba nakil sonrası yaşayacağım sıkıntılar eğitim açısından problemlere yol açabilir mi, yeniden iş hayatına dönebilecek miyim' diye sordu. Ameliyatın ardından genel durumu iyi. Tahmini olarak 3 ay içinde mesleğine dönmesini planlıyoruz" diye konuştu.