Tanı ve tedavi yönteminden de bahseden Prof. Dr. Yıldırım, "Pankreas tümöründen kuşkulandığımız hastalarda radyolojik değerlendirmede tomografi veya MR çekilmesi önemli. Pankreası her zaman ultrasonografi ile değerlendirmek mümkün olmuyor. Pankreasta bir lezyon görüldüyse bu lezyon, tümöral bir lezyon mu, bunun değerlendirilmesi gerekir. Bu lezyon tümöral bir lezyonsa ameliyatla çıkarılması mümkün mü yoksa ameliyat aşamasını geçmiş ve kemoterapiyle tedavi edilmesi gereken bir aşamada mı, bu değerlendirme de önemli. Bazı vakalarda doğru tedavi planının yapılabilmesi için biyopsi alınması gerekmekte. Endoskopik ultrasonografi (EUS) denilen cihazlarla kitleden biyopsi alıp, tanı koyabiliyoruz. EUS, tomografi veya MR ile değerlendirilmiş olan kitlenin daha yakın bir bölgeden, yani mideden veya on iki parmak bağırsağından değerlendirilmesine ve kitleye ulaşarak biyopsi almamıza imkan sağlar. Endoskopik cihazlar, mide ve bağırsak kanserlerini görmemizi, oraya müdahale etmemizi sağlıyor. EUS dediğimiz cihazda ise endoskopi cihazı üzerine monte edilmiş bir ultrason sistemi mevcut. Böylece hem mide bağırsak sisteminde değerlendirme yapabiliyor hem de mide bağırsak sistemine yakın komşuluğu olan bölgelerde değerlendirme yapabiliyoruz. Mide ve bağırsağın içerisindeki bir lezyonu EUS ile değerlendirip yayılım derinliğini ve çevresindeki lenf bezlerine yayılım olup olmadığını gözden geçirme imkânımız olduğu gibi aynı zamanda mide bağırsak sistemine yakın organlar olan safra kesesi, karaciğer ve pankreas gibi organların değerlendirilmesi noktasında da EUS oldukça değerli bir yöntemdir" diye konuştu.