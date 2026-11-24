GTA 6’nın sıradan bir aksiyon oyunu olmadığını kaydeden Kırık, “Oyuncular, Jason ve Lucia isimli iki suç karakterini yönetiyor; soygunlara katılıyor, araç çalıyor, silahlı çatışmalara giriyor, uyuşturucu ticareti ve çeşitli yasa dışı faaliyetlerin içinde yer alıyor. Oyunda sivillere ve polislere saldırma, öldürme, yoğun kan ve şiddet görüntüleri, cinsel içerikler, uyuşturucu ve alkol kullanımı gibi unsurlar da bulunuyor” dedi.

Kırık’ın verdiği bilgiye göre Avustralya’da yayımlanan bir araştırmada, video oyunu oynama ile çocuk ve ergenlerde saldırgan davranışların birbiriyle orantılı bulunduğu belirtiliyor. Özellikle gelişim çağındaki çocuklar açısından şiddetin ödüllendirildiği, suç işleyerek para ve güç kazanıldığı, kuralların kolaylıkla ihlal edildiği bir dünyanın sürekli deneyimlenmesi önemli bir risk oluşturduğu araştırmada vurgulanıyor. Ailelerin yalnızca yaş sınıflandırmasına bakmasının yeterli olmadığını söyleyen Kırık, “Çocuklarının ne oynadığını, kimlerle iletişim kurduğunu ve ne kadar zaman geçirdiğini de takip etmesi gerekiyor. Benim burada özellikle dikkat çekmek istediğim nokta şu: Teknoloji geliştikçe oyunlar gerçek hayatı taklit etme konusunda çok daha başarılı hâle geliyor” diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre, 2021 yılında çocukların yüzde 36’sı dijital oyun oynadığını belirtirken, bu oran 2024 yılında yüzde 74’e yükselmiş. Bu yıl ise yüzde 68’e gerilemiş. Düzenli olarak dijital oyun oynayan çocukların, en fazla yüzde 48,1 ile macera/aksiyon oyun türünü tercih ettiği bilgisi de yer aldı. Çocukların ekran başında fazla kalabilmek için uyku, kitap okuma ve sosyalleşme gibi faaliyetlerden uzak kaldığı da araştırmaya yansıdı. Düzenli dijital oyun oynayan çocukların yüzde 47,3’ü, planladığı süreden daha fazla oyun oynadığını ifade etti. Ayrıca, çocuklara ekran başında geçirdikleri sürenin neden olduğu durumlar sorulduğunda, 6-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 35,9’u ekran başında daha fazla zaman geçirdiği için daha az kitap okuduğunu belirtti.

GTA 6' NIN İLK GÜNÜNDE 3,8 MİLYAR DOLAR HASILAT

Oyun dünyasının uzun yıllardır beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6), ilk gününde 3,8 milyar dolarlık (192,3 milyar lira) hasılat ile dünyanın bugüne kadarki en büyük eğlence sektörü çıkışına imza attı. Oyunun bugüne kadar 6 milyar dolar sınırını aştığı tahmin ediliyor.