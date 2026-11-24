ABD, enerji tankerleri ile patlayıcı madde taşıyan gemileri hedef alan onlarca siber saldırıda İran’ın rolü olup olmadığını araştırıyor. Washington, Tahran’la yaşanan gerilimin Orta Doğu dışındaki Amerikalıları hedef alan siber saldırılara vkadar uzanmasından endişe ediyor.

Wall Street Journal, salı günü ABD’li yetkililere ve konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), kimyasal maddeler ve diğer patlayıcı maddeleri taşıyan 50’ye kadar geminin saldırıya uğradığının değerlendirildiğini bildirdi. Gazete, bazı gemilere uyarı mesajları gönderildiğini ve bu gemilerin havaya uçurulmakla tehdit edildiğini aktardı.

Gazetenin haberine göre İran, ABD’li yetkililerin soruşturduğu saldırıların baş şüphelisi. Washington, Rusya’nın da saldırılarda rolü olup olmadığını inceliyor. Saldırıların sorumlusu henüz kesin olarak belirlenmedi.

Bu gelişmeler, ABD ile İran arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, İranlı müzakerecileri görüşmeleri oyalamakla suçladı. Fox News’e telefonla verdiği röportajda, gelecek yılın başından sonra İran’a yönelik yeni askeri saldırılar için emir verebileceğini söyledi.

İran, Devrim Muhafızlarının üst düzey komutanlarının bir yer altı füze üssünü ziyareti sırasında, sıvı yakıtlı iki füzeyi aynı anda fırlatabilen yeni bir platform tanıttı. İran, şubat ayı sonunda savaşın başlamasından bu yana tesislerini hedef alan ABD ve israil saldırılarının ardından askeri kapasitesini sergiledi.