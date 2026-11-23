Konuya ilişkin yeniden açıklama yapan Emrullah Turanlı; “LiderTV’de katılmış olduğum bir televizyon programında Sayın Bülent Arınç’ın, Kıbrıs Havalimanı inşaatı konusunda ‘aramda ticari husumet bulunan Alp Delimollaoğlu’na 15 Milyon USD vermem gerektiğini’ söylediğini ifade etmiştim. Bu bana bir tehditti… Kendisi 22 Kasım günü X Hesabından yaptığı açıklamada, 15 Milyon USD’yi benden onun için isteme konusuna gelince, ‘Şahsı çocukluktan beridir tanırım’ diyerek geçiştiriyor. Ama o para isteme konusuna değinmiyor. Alp Delimollaoğlu ve Mustafa Ezici tarafından benim aleyhime para karşılığı Ergun Poyraz’a yazdırılan ve dava konusu olan bir ‘sözde kitaptan’ atıf yapıyor. Aynı Ergün Poyraz, Bülent Arınç hakkında da ‘Musa’nın Mücahidi’ isimli bir kitap yazmıştı. Bundan neden bahsetmez acaba?” şeklinde konuştu.

BU ÇEVRE FETÖ ÇEVRESİ OLMASIN?

“Delimollaoğlu anlaşılan kendi yazdırdığı kitabı Arınç’a referans göstermiş” diyen Emrullah Turanlı şunları kaydetti: “Aynı ekipte yer alan Mustafa Ezici şahsıma şantaj ve tehditten halen yargılanıyor. Ve o Ezici, nasıl bir ruh hali olduğunun kanıtı olarak, karısını ve kaynanasını bıçaklamaktan şu an cezaevinde. Sayın Bay Arınç, senin referans gösterdiğin kişiler ve maalesef çevren işte bunlar. ‘’Bugün temas ettiğim insanlara Emrullah Turanlı’yı sordum’’ demişsin. Bu çevre sakın FETÖ çevresi olmasın sakın? Ya da Genelkurmay’ın, Kozmik Oda arşivine giren farelerin çevresi mi? Bak Arınç Bey kardeşim, ben saygın bir iş adamıyım. Tek kuruş devlet desteği, kredi garantisi, yolcu garantisi olmadan, uluslararası uçuşlara kapalı bir havalimanını yaptım ve bitirdim. Siz bana dava açacağınızı söylemişsiniz, dört gözle bekliyorum. Görüşmek üzere… Ha bu arada, bir daha sorayım 15 milyon USD’yi sizin Manisalı'ya verme işi ne oldu? Parayı benden alamayınca ne yaptın Arınç?”