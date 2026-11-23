Batı özentisi dijital kültürün ve sanal bağımlılığın pençesine düşen gençliğimizin geldiği nokta, ortaya çıkan son görüntülerle bir kez daha yürekleri sızlattı. Bir internet kafeye girerek saatlerini ekran başında heba eden gençlere ebedi kurtuluşun reçetesi olan namazı ve ahiret hakikatini hatırlatan tebliğciler, büyük bir vurdumduymazlıkla karşılaştı.

"ÖLÜMÜN ŞAKASI YOK"

İslam'ın emrini tebliğ etmek üzere gençlerin yanına giden gönüllüler, "Şu boş vakitler çok kıymetlidir, illa 5 vakit namazı kılalım. Arkadaşlar düğünün şakası yok, ölümün şakası yok, Allah'ın hiç şakası yok, ahiretin hiç şakası yok. Namaz kılmayanlar zarardalar. Onun için bu zararı bir an önce telafi etmemiz lazım" sözleriyle adeta vicdanlara seslendi. Ancak fani dünyanın sanal oyunlarına dalan gençlerin, bu hayati ikazlara başlarını dahi çevirmeden ekranlarına kilitlenmeyi sürdürmesi ibretlik bir tablo oluşturdu.

GENÇLER SEKÜLER YAŞAM TARZININ KUCAĞINA İTİLİYOR

İnsanların İslam kelamını duymaya bile tahammül edemediği, ahiret uyarısına kayıtsız kalındığı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Manevi değerlerden koparılarak seküler bir yaşam tarzının ve dijital tuzakların kucağına itilen gençlerin bu duyarsızlığı, toplumdaki manevi erozyonun ne denli vahim bir boyuta ulaştığını acı bir şekilde ortaya koydu.