BBP lideri Destici, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Öğretmenlerin bir milletin geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade eden Destici, "24 Kasım Öğretmenler Günü. Bir milletin geleceği, yalnızca sahip olduğu imkanlarla değil, yetiştirdiği insanlarla şekillenir. O insanları bilgiyle, ahlakla, vatan ve millet sevgisiyle yetiştirenlerin başında ise öğretmenlerimiz gelir. Öğretmenlik, yalnızca bilgi aktarmak değildir. Bir çocuğun yeteneğini keşfetmek, umudunu kaybettiğinde ona cesaret vermek, kimi zaman ailesinden uzakta, kısıtlı imkanlarla bir neslin yetişmesi için ömür tüketmektir. Ben de öğretmenlik yapmış bir kardeşiniz olarak bu mesleğin ne kadar büyük bir sorumluluk, sabır ve fedakarlık gerektirdiğini çok iyi biliyorum. Ancak bugün öğretmenlerimizin fedakarlıklarını anlatmak kadar, yaşadıkları sıkıntıları da dile getirmek zorundayız. Öğretmenlerimizin fedakarlığına teşekkür etmek, onların haklarını teslim etmenin yerine geçmemelidir" açıklamasını yaptı.

ŞEHİT ÖĞRETMENLERİMİZİ UNUTMAYACAĞIZ

Öğretmenlere yönelik şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu aktaran Destici, şu ifadelere yer verdi: "Ücretli öğretmenlerimizin yaşadığı mağduriyetler, atama bekleyen genç öğretmenlerimizin belirsizlikleri ve mesleğin itibarına ilişkin sorunlar çözüm beklemektedir. Bir öğretmenin zihni ay sonunu nasıl getireceği düşüncesiyle meşgulse, bundan yalnızca öğretmen değil, eğitim hayatımız ve geleceğimiz de zarar görür. Bütün bunların yanında, son yıllarda öğretmenlerimize yönelik şiddet olayları da hepimizi derinden yaralamaktadır. Terör saldırılarında şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın'ı, Necmettin Yılmaz'ı, Neşe Alten'i, diğer şehit öğretmenlerimizi, bu yıl İstanbul'da görev yaptığı okulda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik ve Kahramanmaraş'ta görev yaptığı okulda gerçekleşen saldırıda öğrencilerini korurken hayatını kaybeden Ayla Kara öğretmenimizi unutmadık, unutmayacağız. Unutulmamalıdır ki öğretmene verilen değer, aslında milletin kendi geleceğine verdiği değerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta hayatıma yön veren kıymetli öğretmenlerim olmak üzere ebediyete irtihal etmiş bütün öğretmenlerimizi ve şehit öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan, emekli olmuş ve mesleğe kavuşmayı bekleyen bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyor; sağlık, huzur ve başarılar diliyorum.”