Keçiyi görünce hiç düşünmeden kanala indi!
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İstanbul Avcılar’da kanala düşen keçiyi fark eden bir çocuk, hayvanı kurtarmak için kanala girdi. Kendi imkanlarıyla keçiyi çıkaramayınca itfaiyeden yardım isteyen çocuğun ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
İstanbul Avcılar’da kanala düşen keçiyi kurtarmak için ekipler seferber oldu. Olay, 22 Kasım Pazar günü akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Kanala düşen keçiyi fark eden bir çocuk, hayvanı kurtarmak için kanala girdi. Kendi imkanlarıyla keçiyi bulunduğu yerden çıkaramayan çocuk, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, keçiyi kanaldan çıkardı. Kurtarılan keçi, özgürlüğüne kavuşmasının ardından uzaklaşarak gözden kayboldu.