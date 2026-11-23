Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Şirketlerimize ait 111 milyar liralık bir para var. Bunun 109 milyarı kamu bankalarında, 2 milyarı diğer bankalarda bulunuyor. Tasfiyeye giren 131 fonda herhangi bir paramız yok" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporları ile Bakanlığa bağlı kuruluşların bütçe ve kesin hesaplarını görüşmek üzere toplandı. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bayraktar, Bakanlığının 17 bakanlık içerisinde hemen hemen en düşük bütçeye sahip bakanlık olduğuna işaret ederek, "Ben özellikle muhalefet milletvekillerimizden bir tebrik, takdir beklerken yine bir şüpheyle yaklaştınız. Bence az bütçeyle çok iş yapıyoruz. Dolayısıyla bunu tebrik etmek lazım. Çünkü bizim bakanlığımız politika üretmek, geleceği planlamak, gerekli projeler için öngörülebilir düzenlemelerle yatırım ortamını geliştirmeye ve aktif enerji diplomasisi yürüterek de vatandaşlarımızın enerji ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Biz her gün 32 milyon haneye 7 gün 24 saat elektrik, 22 milyon haneye doğal gaz, 34 milyon aracı akaryakıt bulmaya gayret ediyoruz. Ve bunu sayıları 400 bini aşan enerji ve madendeki emekçilerimizle yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Türkiye’yi enerjide bağımsız kılmak istiyoruz"

Bakan Bayraktar, COP31’de dünyaya verilen mesajlardan birinin artık somut adımlar atılması, diğerinin ise 2035 yılına kadar yüzde 35 elektrikleşme hedefi olduğunu belirterek, 80’den fazla ülkenin kabul ettiği hedef doğrultusunda Türkiye’nin ev sahibi ülke olarak ‘Milli Enerji 2040’ programını açıkladığını ifade etti. Milli Enerji 2040 programı hazırlanırken yaklaşık 5-6 aydır yoğun çalışma yürüttüklerini kaydeden Bayraktar, siyasi partilerin enerji politikalarında enerji bağımlılığının azaltılması, yerli kaynakların geliştirilmesi gibi konularda ortak görüşlerin bulunduğunu belirtti. Bayraktar, nükleer enerji ve enerji piyasasının kamulaştırılması gibi başlıklarda ise farklı görüşler olduğunu ifade etti. Dünyanın modern tarihinin en büyük enerji kriziyle karşı karşıya olduğunu da sözlerine ekleyen Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün dünya petrolünün yüzde 20’sinin aktığı Hürmüz Boğazı kapalı durumda veya korsan şekilde geçiş sağlanabiliyor ancak. Babülmendep Boğazı ve diğer geçiş yollarında çok büyük problemler var. Bugün dünyada yaşanan konvansiyonel iki tane savaş bölgemizde hemen komşularımız arasında meydana geliyor. Ve burada enerji tesisleri bakın birinci hedef haline gelmiş durumda. Dolayısıyla böyle bir krizler dünyasında hazırladığımız bu programda Türkiye bir taraftan enerji arz güvenliğini tesis etmek istiyor. Bir taraftan iklimle alakalı hedeflerimize Türkiye olarak varmak istiyoruz ve nihayetinde bütün bunları yapıp Türkiye’yi enerjide bağımsız kılmak istiyoruz."

"Türkiye’nin ekonomisindeki en büyük sorunlardan biri cari açıkta birincil enerjide yüzde 68’lik dışa bağımlılık"

Bayraktar, 2040 yılında nüfusun 91-92 milyona, ekonominin ise 1,9 katına ulaşmasının yanı sıra şehirleşme, yapay zeka, veri merkezleri ve elektrikli araçların enerji talebini artıracağını belirterek, bu artışı karşılayacak programların geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Şu anda Türkiye’nin ekonomisindeki en büyük sorunlardan birinin de cari dengedeki açık olduğunu sözlerine ekleyen Bayraktar, "Türkiye’nin ekonomisindeki en büyük sorunlardan biri cari açıkta birincil enerjide yüzde 68’lik dışa bağımlılık. Biz bu yüzde 68’i, 48’e düşürdüğümüz an Türkiye enerji kaynaklı cari açık vermeyecek bir ülke haline geliyor. Yani önümüzde şöyle 20 puanlık ama iddialı bir 20 puanlık hedef var. Elbette ki 2040’taki hedefimiz işte burada ifade ettiğimiz gibi Türkiye’nin yerli ve milli kaynaklarıyla bütün ihtiyacını karşılamak" ifadelerine yer verdi.

"Elektrikte Avrupa’nın en ucuz elektriğini kullanıyoruz konutlarımızda"

Bütün bu yaşananlara, krizlere rağmen Türkiye’nin arz güvenliğinde hiçbir sıkıntı yaşamadığının altını çizen Bayraktar, "Elektrikte Avrupa’nın en ucuz elektriğini kullanıyoruz konutlarımızda. Doğal gazda Avrupa’nın en ucuz üçüncü doğal gazını kullanan ülkeyiz. Benzinde Avrupa’da ikinci en ucuz ülke Türkiye. Motorinde de dördüncü en ucuz ülkeyiz. Diyebilirsiniz ki alım gücü vesaire. Buna da baktık. Asgari ücretle baktık. 2002 yılı ve bugünü mukayese ettiğinizde doğal gaz ve elektrik faturası 2002’de asgari ücretli aldığı ücretin yüzde 45,9’unu elektrik ve doğal gaz faturasını ödemeye veriyordu. Bugün bu rakam yüzde 8,5. Emekliye geldiğimizde, emeklimiz aldığı emekli ücretinin yüzde 35’ini doğal gaz ve elektrik faturasını öderken, bugün bu rakam yüzde 10’un altına gelmiş durumda. Son beş yılı söylüyorum; 74,9 milyar dolar devletimiz enerji desteği verdi doğal gaz ve elektrikte. 2023’ten 2026 sonuna kadar bu rakam 55 milyar dolar. Yani neredeyse bir yarım 6 Şubat depremleri kadar bir desteği biz verebiliyoruz. Bu hazinemiz güçlü olduğu için verebiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Gabar’da petrol üretimi yeni keşiflerle 2027’de 100 bin varilin üzerine çıkacak"

"Gabar petrolü hakikaten dikkatle değerlendirilmesi gereken bir konu ve üzerinde çok emek verilen bir konu" diyen Bakan Bayraktar, "Gabar’daki petrolün bugünkü üretimi 84 bin varil, inşallah 100 bin varilin üzerine çıkacağız. Ama bu iş ‘bir yerde petrol var, hemen onu aldınız yukarı çıkardınız’ diye bir şey yok. Bu çok büyük bir çalışma gerektiriyor. Yaklaşık 700 kilometre, o dağlarda yol yaptık sadece ve yüzlerce kuyuda bu üretimi 85 bin varillere getirdik. Şimdi yeni keşiflerle diyoruz ki 2027’de 100 bin varilin üzerine çıkacak. Bugünkü rakamlarla ekonomimize yaklaşık 5,6 milyar dolar bugünkü petrol fiyatlarıyla katkısı var" diye konuştu.

"Sakarya Gaz Sahası’ndaki gazı Avrupa’dan almaya kalktığınızda yaklaşık 7,5 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe karşılık geliyor"

Bayraktar, Karadeniz gazında ikinci faz çalışmalarına ilişkin soru üzerine, "2026 yılı bitmeden Sakarya Gaz Sahası’nda ikinci fazı, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu üzerinde inşallah devreye alacağız. İkinci faz tamamlandığında yıllık toplam üretimimiz 7,5 milyar metreküpe ulaşacak. Bu gazı bugün Avrupa’dan almaya kalktığınızda yaklaşık 7,5 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe karşılık geliyor. Diğer kaynaklarla birlikte değerlendirildiğinde 13 milyar doların üzerinde ciddi bir ekonomik büyüklük ortaya çıkıyor. Bu kaynaklar cari açık oluşturmadan ülkemizin cebinde kalacak ve ekonomimizin büyüklüğüne katkı sağlayacak. Yani bu paralar nereden bulunuyor? Ekonomimize bu kaynakları kazandırdığımızda bunları gerçekleştirebiliyoruz" şeklinde konuştu.

"Dünya bu samimiyet sınavından kalmıştır, COP31’in bana göre özeti budur"

Bayraktar, COP31’de iklim değişikliğiyle mücadelede siyasi irade ve kararlılığın önemine dikkat çekerek, "COP31’de bence dünya ciddi bir samimiyet sınavında kalmış durumdadır. Bakın siyasi irade olmadan bunun arkasında siyasi kararlılık göstermezseniz dünyada iklim değişikliğiyle mücadelede bir adım atarsınız ne de bizim Türkiye’de yaptığımız bu kadar işi yapmanız mümkün olabilir. Dolayısıyla dünya bu samimiyet sınavından kalmıştır. COP31’in bana göre özeti budur. Türkiye büyük bir gayretle neler yaptığını ortaya koymuştur. Bakın şimdi fosil yakıtlardan çıkışla alakalı bir şey söylemiyorsunuz dediniz. Daha çok kömürle ilgili konuştunuz. Ama ben sunumumda size Türkiye’nin fosil yakıtı olan petrol ve doğal gazda neler yapacağınızı söyledim. 1,2 milyon varil günlük petrol tüketimine gidiyor Türkiye 2040 yılında. Ama bizim programımızda bunu günde 500 bin varil azaltma var. Fosil yakıttan çıkış. Doğal gazda 77 milyar metreküpe giden doğal gaz tüketimimiz ihtiyacımız 2040’ta yine yaklaşık 20 milyar metreküp düşürerek 57 milyara getirmek var. Bunun emisyon karşılığı ne biliyor musunuz? Petrolde yaklaşık 71 milyon ton, doğal gazda da 38,6 yani 110 milyon ton biz emisyonumuzu fosil yakıtlarda azaltıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Tasfiyeye giren 131 fonda herhangi bir paramız yok"

Bakanlık kurumları ve KİT’lerin mevduatlarının kamu haznedarlığı kapsamında tutulduğunu paylaşan Bayraktar, "Şu an itibarıyla şirketlerimize ait 111 milyar liralık bir para var. Bunun 109 milyarı kamu bankalarında, 2 milyarı diğer bankalarda bulunuyor. Tasfiyeye giren 131 fonda herhangi bir paramız yok. Bunu ifade edeyim. Ancak basında gündem olan Kayseri bölgesindeki Kapsaş isimli perakende şirketinde böyle bir durum söz konusu oldu. Buradan özellikle tarifesi düzenlemeye tabii şirketlerde, yani bir dağıtım şirketinin o ilde tek başına olduğu durumlarda, yanlış bir mali veya finansal kararın o ildeki hizmetin aksamasına neden olabileceğini değerlendiriyoruz. Bu anlamda mali denetimlerimizi özellikle EPDK üzerinden daha yoğun bir şekilde yapmayı planlıyoruz" dedi.

"Akdeniz’den vazgeçmiş değiliz"

Bayraktar, Akdeniz’deki arama çalışmalarından vazgeçilmediğini belirterek, KKTC’nin ruhsat sahalarında 3, Türkiye’nin kendi kıta sahanlığında ise 6 arama gerçekleştirildiğini söyledi. Aramaların devam edeceğini ifade eden Bayraktar, "Biz ilk başta Akdeniz’le yola çıktık. Dolayısıyla Akdeniz’den vazgeçmiş de değiliz. Bu aramalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Belki Karadeniz’den bir petrol keşfi yaparız"

Türkiye’nin 6 sondaj gemisinden Çağrı Bey’in Somali’de, diğer 5 geminin ise Karadeniz’de çalıştığını belirten Bayraktar, "Yani biz bir şey bulduğumuzda açıklıyoruz. Ama onu üretime almak için arkasında çok büyük bir çalışma var. Dolayısıyla 4 gemimiz yoğun bir şekilde mevcut sahadaki üretimi artırmaya çalışıyor. Bir gemimiz de şu anda yeni keşif amaçlı Akçebeyli kuyusunu kazıyor. Dolayısıyla inşallah buralardan hayırlı neticeler alıp, bulduğumuz rezervi artırırız. Belki Karadeniz’de bir petrol keşfi yaparız. Dolayısıyla inşallah bu çalışmalara devam ediyoruz" diye konuştu.

COP28’de 2050 yılına kadar küresel nükleer kapasitenin 3 katına çıkarılması taahhüdüne 25 ülkenin katıldığını belirten Bayraktar, Türkiye’nin de Bakü’de bu girişime dahil olduğunu, katılımcı ülke sayısının 39’a ulaştığını söyledi. Karadeniz gazının devreye alınmasıyla ilk yıl boyunca mutfaklarda kullanılan doğal gazın ücretsiz sağlandığını, mayıs ayındaki doğal gaz faturalarının da devlet tarafından karşılandığını belirten Bayraktar, toplam 6 milyar metreküp doğal gaz desteğiyle 87 milyar liralık destek sağlandığını ifade etti.

"Dar gelirliye, sabit gelirliye, en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımıza daha çok destek verelim"

Enerji desteklerinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönlendirilmesi gerektiğini belirten Bayraktar, yüksek gelirli ve yüksek tüketimli vatandaşlara sağlanan desteklerin sürdürülmesinin hem mali açıdan mümkün olmadığını hem de anlamlı olmadığını ifade etti. Bayraktar, "Biz tam tersine dar gelirliye, sabit gelirliye, en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımıza daha çok destek verelim. Ama siz bu tarafa destek verdiğinizde ve öyle bir şey ortaya çıkıyor ki yüzde 55’ini biz karşılıyoruz diyelim. Evi büyük, 10 bin lira, 15 bin lira, 20 bin lira elektrik faturası gelen, havuzunu ısıtan vatandaşın yüzde 55’ini karşıladığınızda ona 11 bin lira veriyorsunuz. Bin lira fatura gelen vatandaşa 550 lira veriyorsunuz. Yani sosyal adaletin gereği de bu desteklerin ihtiyaç sahibi olanlara gitmesi" diye konuştu.

Bakan Bayraktar’ın konuşmasının ardından Bakanlığın 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporu ile Bakanlığa bağlı kuruluşların bütçe ve kesin hesapları komisyonda oylanarak kabul edildi.