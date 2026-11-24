Bit pazarından 100 euroya aldı: Gerçek değerini duyunca şok geçirdi!
Romanya'da bir pazarından eski bir daktilo sanılarak alınan makinenin gerçek değeri dudak uçuklattı. Makinenin İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma şifreleme cihazı olduğu ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Romanya'da bir pazarından eski bir daktilo sanılarak alınan makinenin gerçek değeri dudak uçuklattı. Makinenin İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma şifreleme cihazı olduğu ortaya çıktı.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te 2017 yılında bir bit pazarını gezen matematik profesörü, satışa çıkarılan eski bir makineyi ilk bakışta tanıdı. Satıcının ne olduğunu bilmediği cihazı tereddüt etmeden satın aldı. Makinenin, Nazi Almanyası'nın İkinci Dünya Savaşı sırasında askeri mesajları şifrelemek için kullandığı Enigma I modeli olduğu anlaşıldı.
1941 yılında Alman Heimsoeth & Rinke firması tarafından üretilen cihaz, orijinal kutusuyla birlikte korunmuştu. Üstelik aradan geçen yıllara rağmen çalışır durumdaydı. Makineyi satın alan profesör, cihazı temizleyip onararak mekanizmasını inceledi.
45 bin euroya alıcı buldu Tarihi makine, Temmuz 2017'de Bükreş'teki Artmark Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkarıldı. 9 bin euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulan Enigma, kimliği açıklanmayan çevrim içi bir katılımcıya 45 bin euroyasatıldı.
Artmark yetkilisi Vlad Georgescu, çalışır durumdaki Enigma makinelerinin son derece nadir olduğunu belirterek satış bedelinin şaşırtıcı olmadığını söyledi. Cihazın Romanya'ya hangi tarihte getirildiği kesin olarak belirlenemedi. Ancak Almanya ve Romanya'nın savaş döneminde müttefik olması nedeniyle makinenin o yıllarda ülkeye ulaşmış olabileceği düşünülüyor.
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